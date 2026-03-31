Violenta protesta en el Liceo Lastarria: bomba molotov desata incendio y suspende la jornada escolar

La jornada escolar en el Liceo José Victorino Lastarria se vio interrumpida este martes por un siniestro originado en el marco de manifestaciones internas. El incidente, que motivó la suspensión inmediata de las clases, se produjo luego de que un alumno lanzara una bomba molotov contra las dependencias de la inspectoría del establecimiento ubicado en la comuna de Providencia.

Los desórdenes comenzaron aproximadamente a las 9:00 horas, cuando un grupo de jóvenes encapuchados inició fogatas en los patios, acompañadas de consignas y el despliegue de lienzos. Fue en ese contexto de agitación donde se arrojó el artefacto explosivo que dio inicio a las llamas en la oficina administrativa.

Ante la emergencia, voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago acudieron al recinto para controlar el fuego. Durante el incidente, un docente resultó herido al intentar sofocar el incendio por sus propios medios. Pese a la gravedad del ataque, las autoridades del liceo confirmaron que los daños no se extendieron a otras áreas del edificio emblemático.

El alcalde de la comuna, Jaime Bellolio, se presentó en el lugar y manifestó su indignación ante lo ocurrido. En conversación con TVN, la autoridad fue enfática en señalar que “esto se trata de un acto delictual. No tiene que ver con colegios. Que alumnos prenden fuego contra su propio colegio es un acto delictual y lo vamos a tratar como tal, pues puso en riesgo a toda la comunidad”.

Asimismo, el jefe comunal vinculó el episodio con un trasfondo ideológico, asegurando que “fueron estudiantes del liceo, este es un caso de violencia política. La izquierda se ha encargado de realizar este tipo de manifestaciones políticas violentas en distintos liceos emblemáticos de Santiago Centro, no vamos a permitir que lo hagan en providencia”.

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