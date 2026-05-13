Diputado Leiva llama a dejar atrás "el show" de las indicaciones y concentrarse en "mejorar" el proyecto de Reconstrucción

El diputado y jefe de bancada del Partido Socialista (PS), Raúl Leiva, criticó al Gobierno por la respuesta que ha tenido ante la posición de algunos parlamentarios de "inundar" de indicaciones cada uno de los puntos del proyecto de Reconstrucción Nacional y lo acusó de caer "en el mismo juego del obstruccionismo".

“Así como es complejo que se llene de indicaciones el proyecto, genera una complejidad mayor o agudiza la problemática la respuesta del ejecutivo”, aseguró en entrevista con Radio Duna.

El legislador socialista cree que el Gobierno está cayendo “en la misma suerte de estos parlamentarios, que inundan de indicaciones para obstruir el desarrollo del proceso”.

“El presentar indicaciones sustitutivas equivalentes o marginalmente diferentes a las que planteaban su proyecto original, a objeto de evadir un adecuado debate respecto de las propuestas que otros parlamentarios, de manera legítima habían planteado al proyecto para discutir cuestiones de fondo”, agregó.

Y planteó que, a su parecer, “el ejecutivo debe tener, y particularmente la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda, un estándar mucho mayor que uno o varios diputados que pretenda obstaculizar el desarrollo del proceso legislativo”.

“El Ejecutivo no puede contestar de la misma manera evadiendo la discusión y entrando en el barro con un subterfugio, que al igual que este tsunami, permite coartar o inhibir el desarrollo del debate. Por eso hablábamos de un fraude democrático constitucional", sostuvo.

Y acusó que “el Gobierno cae en el mismo juego del obstruccionismo, pero del lado distinto, es decir, algo que tanto criticó vuelve a caer en lo mismo”.

Finalmente, llamó a centrar el debate en mejorar la iniciativa: “En vez de irme por el show de las mil y tantas, concentrémonos en mejorar el proyecto para que sea lo menos malo posible porque el que pagará las consecuencias es nuestro país”.

PURANOTICIA