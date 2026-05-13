Cae banda que simuló ataque explosivo en BancoEstado de Ñuñoa para robar $777 millones

Por los delitos de asociación criminal y estafa, las autoridades lograron la captura de tres individuos. Este operativo se enmarca en las indagatorias por los sucesos registrados el 22 de enero de 2026 al interior de una oficina de BancoEstado, emplazada en la avenida Pedro de Valdivia, correspondiente a la comuna de Ñuñoa, en la Región Metropolitana.

Según los datos recabados, la táctica de los antisociales consistió en irrumpir en la citada sucursal bancaria para generar caos. Para ello, uno de los implicados fingió un desmayo, instante que fue aprovechado para abandonar en el recinto un bolso con un artefacto explosivo simulado. Esta maniobra provocó una inmediata alerta y distracción tanto en los trabajadores como en los clientes presentes en el lugar.

El propósito central de esta elaborada puesta en escena no era otro que efectuar el cobro fraudulento de un vale vista, documento mercantil avaluado en una cifra cercana a los $777 millones de pesos.

De forma simultánea a la emergencia en Ñuñoa, el resto de la banda aguardaba en otras dependencias de BancoEstado ubicadas en las comunas de San Miguel y Huechuraba. Su rol era esperar el depósito de los fondos derivados del documento para extraer el efectivo, consiguiendo finalmente concretar el retiro de $45 millones de pesos.

Gracias a las diligencias investigativas desarrolladas con posterioridad, los equipos policiales consiguieron identificar a cuatro integrantes de esta organización criminal. Con esta información, se gestionaron las respectivas órdenes judiciales de detención, además de entrada, registro e incautación para tres domicilios situados en las comunas de San Ramón, Recoleta y Peñalolén.

Dichos mandatos legales contaron con la autorización del Juzgado de Garantía de Santiago y se ejecutaron durante esta jornada. El despliegue arrojó resultados positivos, culminando con la detención de tres imputados vinculados directamente a los hechos investigados.

Los aprehendidos fueron individualizados con las iniciales N.J.P.J., de 25 años; K.A.R.M., de 47 años con antecedentes; y V.A.G.F., de 24 años, chileno y sin antecedentes.

En medio del procedimiento, las autoridades decomisaron un cuantioso botín y evidencia clave: seis teléfonos celulares, una Tablet, dos Ipad y 17 tarjetas bancarias. A esto se suman dos millones trescientos veintitrés mil pesos en dinero en efectivo, 22 municiones (calibre 9mm), un cargador de pistola y una bolsa transparente contenedora de una sustancia en polvo color blanco. Finalmente, se hallaron 29 trozos de papel con datos de tarjetas bancarias, los cuales incluían el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad.

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