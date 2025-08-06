Huenchumilla descarta medidas disciplinarias en contra de Frei tras acusar a la DC de "traición de principios" por apoyo a Jara

El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, respondió a los duros cuestionamientos del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien tildó de “traición” la decisión del partido de respaldar la candidatura presidencial oficialista de Jeannette Jara (PC).

“Bueno, siempre para un partido tener a un expresidente de militante es una situación especial. Y en ese sentido, yo respeto al expresidente Frei en su condición de exjefe de Estado. Por lo tanto, él tiene derecho a expresar su punto de vista, aunque yo no lo comparta”, comentó desde el Congreso.

En un foro realizado en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el exmandatario aseguró que la decisión de apoyar a Jara representaba una renuncia al “espíritu del humanismo cristiano” y que él no acompañaría a la colectividad en ese camino, aunque descartó renunciar a su militancia.

Ante esa declaración, el parlamentario no quiso polemizar: “Respecto a sus actuaciones, habiendo sido presidente de la República, será la historia lo que lo juzgue. Y, por tanto, el partido no va a tomar ninguna medida de ninguna naturaleza, atendida la condición de dignidad de jefe de Estado que tiene don Eduardo Frei Ruiz-Tagle”.

El timonel de la DC finalizó el tema y señaló: “Bueno, es la opinión del expresidente Frei. Yo no la comparto y hasta ahí llego”.

