Jara desdramatiza cuestionamiento de Frei a la DC por respaldar su candidatura: "Está en su derecho"

La abanderada del pacto oficialista Unidad por Chile, Jeannette Jara, comentó los cuestionamientos del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle tras la decisión de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana (DC) de apoyar su candidatura.

Durante el seminario “Chile: crecimiento e inversión ¿Pensemos en grande?”, organizado por KPMG y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el exmandatarioexpresó su desacuerdo con la postura adoptada por la colectividad.

“Con profunda consternación veo lo que ha pasado con mi partido que renuncia a sus valores solo con fines electorales. No voy a seguir ese camino, pero no voy a renunciar al partido. No voy a abandonar las ideas fundacionales”, sostuvo el exmandatario.

Ante estas declaraciones, Jara respondió durante una actividad con dirigentas y dirigentes de UTD-UNI (Unidad de Trabajo Digno), destacando el carácter democrático del proceso y el respaldo mayoritario que recibió por parte de la DC. “Es parte de la democracia. El expresidente tiene todo el derecho a expresar su opinión”.

“Yo por el contrario ayer recibí y de manera muy respetuosa el apoyo de la Democracia Cristiana, que tuvo un largo debate a nivel nacional donde se manifestó una mayoría clara en el sentido de apoyar esta candidatura y formar parte de la coalición de gobierno, y lo valoro profundamente”, respondió la exministra del Trabajo.

Jara hizo un llamado a la unidad de la centro-izquierda y subrayó la riqueza de la diversidad dentro de ese sector. “A mí me parece que trabajar unidos desde la centro-izquierda para construir un proyecto común es valioso. Evidentemente no somos todos iguales, somos diversos, pero precisamente eso me parece una oportunidad más que un desmérito”.

Consultada por el posible impacto electoral de las declaraciones de Frei, Jeannette Jara señaló que “para nosotros es importante poder construir un proyecto común dentro de los diversos que somos y sobre las calificaciones que haga cualquier persona respecto al proyecto político, es su opinión”.

Además, valoró el rol del expresidente en la historia reciente del país, pese a su actual discrepancia. “Yo que tengo un gran respeto por el expresidente Frei, sé que no le tocaron tiempos fáciles cuando fue Presidente de la República. Vivimos una crisis importante, jugó un rol fundamental en el dinamismo de la economía chilena, y hoy día tiene una posición distinta donde el apoyo, cierto, no le parece necesario dar”. Él no desea apoyar esta candidatura que ganó la primaria de la centro-izquierda, pero está en su derecho”, dijo la candidata.

