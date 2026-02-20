Gobierno rechaza "imposición de medidas unilaterales" y cita a embajador de EE.UU. para que explique revocación de visas

El Gobierno expresó su "sorpresa" ante el anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos en que se señala que se le ha revocado la visa oficial de ingreso a ese país a tres funcionarios del Gobierno, acusándolos de participar en actividades que socavan la seguridad regional.

A través de un comunicado, el Ejecutivo rechazó estas acusaciones y descartó "categóricamente participar en actividades que socaven la seguridad del continente o de terceros países".

Del mismo modo, agregaron, "condena la imposición de cualquier medida unilateral que vulnere la independencia de nuestro país, o que intente debilitar el legítimo derecho a ejercer nuestra soberanía nacional".

En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, citó al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para que "explique los fundamentos de esta acción e informe los nombres de los funcionarios afectados, dado que no hemos recibido notificación oficial de la medida adoptada por la actual administración de Estados Unidos".

Sobre esto último, indicaron que "cabe señalar que no es la práctica diplomática hacer anuncios públicos sin previa notificación oficial, y ese comportamiento no se condice con la densidad y diversidad de ámbitos en los que dialogamos y cooperamos con Estados Unidos, un aliado histórico y estratégico de nuestro país".

PURANOTICIA