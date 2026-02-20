EE.UU. impone restricciones migratorias a funcionarios del gobierno chileno y acusa amenaza a la seguridad regional

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes el retiro de las visas a tres funcionarios del Gobierno de Chile, a quienes acusa de participar en acciones que habrían comprometido infraestructuras críticas de telecomunicaciones y afectado la seguridad regional.

La decisión fue informada mediante una declaración oficial firmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, donde se señala que los sancionados “dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades” que, a juicio de Washington, “comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”.

Según el comunicado, la medida implica la revocación de todas las visas vigentes y la prohibición de ingreso a territorio estadounidense, tanto para los funcionarios involucrados como para sus familiares directos.

Desde Washington explicaron que la determinación busca “contrarrestar los intentos de socavar la seguridad regional y subvertir la soberanía”, en línea con la política del presidente Donald Trump de resguardar los intereses de seguridad nacional y la prosperidad económica de Estados Unidos en la región.

En esa misma línea, Rubio afirmó posteriormente en sus redes sociales que la Administración Trump “continúa protegiendo la prosperidad económica de Estados Unidos, garantizando la paz y la seguridad en nuestro hemisferio”. Además, precisó que “este viernes el Departamento de Estado está tomando medidas para imponer restricciones de visas estadounidenses a funcionarios del gobierno chileno que actúan en contra de nuestros intereses y perjudican la seguridad regional”.

El documento también incluyó una referencia directa al escenario político chileno, al señalar que el “legado del Gobierno de Gabriel Boric se verá aún más empañado” por este tipo de acciones. Al mismo tiempo, manifestó la disposición de la Casa Blanca a avanzar en prioridades compartidas en materia de seguridad con la futura administración del presidente electo, José Antonio Kast.

Asimismo, el Departamento de Estado indicó que continuará promoviendo la rendición de cuentas de ciudadanos chilenos que, según su evaluación, hayan actuado para desestabilizar el hemisferio.

Las sanciones fueron adoptadas en virtud de las disposiciones contempladas en las secciones 212(a)(3)(C) y 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, que facultan a las autoridades a declarar inadmisibles y revocar visas por razones vinculadas a política exterior y seguridad.

Hasta el cierre de esta edición, no se había informado públicamente la identidad de los tres funcionarios del Gobierno de Chile afectados por la medida.

