Mora responde a Manouchehri por criticar entrega de almuerzos de la primera dama: "¿Cuántos oficios envió cuando murió gásfiter en La Moneda?

La diputada Claudia Mora (Renovación Nacional) cuestionó el "entusiasmo" de su par Daniel Manouchehri (PS), luego de que este anunciara que oficiará a la Contraloría General de la República y a la Seremi de Salud por las imágenes en que se ve a la primera dama, María Pía Adriasola, sirviendo comida a funcionarios en el casino de La Moneda sin cumplir protocolos.

La legisladora emplazó directamente al socialista, recordando la muerte del gásfiter Hugo Morales, quien prestaba servicios en dependencias del Palacio de Gobierno.

"Sorprende el repentino entusiasmo del diputado Manouchehri por fiscalizar lo que pasa en La Moneda. Me pregunto ¿cuántos oficios envió a Contraloría cuando murió un trabajador?", señaló la parlamentaria.

“Que un trabajador pierda la vida después de jornadas extenuantes en el mismo Palacio de La Moneda, deja de ser un hecho meramente laboral y pasa a ser un hecho político. En ese entendido, ningún diputado de la actual oposición se comprometió a entregar certezas a la familia de don Hugo, que, dicho sea de paso, se quedó sin respuestas de parte del gobierno saliente, que ni siquiera fue capaz de terminar como corresponde el sumario”, añadió.

“Ojalá hubiesen reaccionado con el mismo nivel de escándalo con el que reaccionaron a un gesto muy noble y cercano de la primera dama Pía Adriasola. No se puede fiscalizar para un lado y callar para otro”, finalizó la diputada.

Cabe señalar que este jueves, en su cuenta de X, Manouchehri expresó que “la manipulación de alimentos exige guantes, mascarilla y cubre pelo. Son protocolos sanitarios básicos. En La Moneda también deben cumplirse”.

El parlamentario anunció que oficiará el hecho a la Contraloría General de la República y a la Seremi de Salud, con el fin de que se investigue y se determinen responsabilidades: “El Estado funciona con reglas. La Moneda no es un fundo”.

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