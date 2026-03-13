Senador Moreira alerta que un sector de la oposición "quiere negarle al Gobierno absolutamente todo"

El vicepresidente del Senado, Iván Moreira, advirtió que en el Gobierno del Presidente José Antonio Kast "no va a haber una luna de miel".

En conversación con Agricultura, el parlamentario llamó a la unidad en el oficialismo. “En la medida en que podamos mantenernos siempre unidos, vamos a avanzar en esta tarea que no va a ser fácil, porque ya vemos las amenazas de un sector de la oposición que quiere negarle al Gobierno absolutamente todo”, manifestó.

El vicepresidente de la Cámara Alta acusó que "se ponen en un plano de descalificaciones, de que el Gobierno no les permite avanzar. Aquí, lamentablemente, no va a haber una luna de miel".

“Nosotros en esta mesa del Senado y de la Cámara de Diputados, que hacía muchos años que no teníamos la conducción, tenemos que armonizar y buscar acuerdos con la oposición, porque la ciudadanía no solamente demanda unidad, sino que avances”, sostuvo.

En cuanto a sus dichos sobre que ‘no habrá una luna de miel’, Moreira afirmó que “yo veo la conducta y las descalificaciones sobre todo del Partido Comunista y también del Frente Amplio”.

“Nosotros tenemos que tratar de neutralizar con proyectos de ley que conciten algún grado de acuerdo y si tenemos que buscar acuerdos con la izquierda democrática, como se le ha llamado, los vamos a encontrar, porque la ciudadanía también va a castigar el comportamiento de la oposición”, aseguró.

El legislador destacó a “la izquierda democrática a la que se le denominó porque se buscaron acuerdos con esa izquierda, acuerdos que avanzaron, entonces hoy día yo veo que en el ámbito de las posiciones hay muchas descalificaciones a un Gobierno que está recién comenzando”.

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