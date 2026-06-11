Gobierno ratifica a Gabriel Zaliasnik como embajador en Israel pese a investigación por chats con Hermosilla

El Gobierno decidió mantener a Gabriel Zaliasnik como embajador de Chile en Israel, en medio de la investigación del Ministerio Público por sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez-Mackenna, aseguró que esta situación "no modifica las decisiones que se han tomado" y recalcó que se mantendrá su nombramiento.

“Nosotros, básicamente, somos, respecto a las cosas que se han informado, muy respetuosos de las labores del Ministerio Público y los tribunales de justicia, así que no tengo más opinión que dar al respecto”, señaló.

La Fiscalía abrió una investigación por los chats que sostuvo el actual embajador de Chile en Israel con Hermosilla, quien se encuentra imputado por el caso Audio.

La indagación surgió tras la denuncia de diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniela Cicardini -a propósito de la información difundida por el medio Reportes- y apuntaría a eventuales delitos de fraude al Fisco, negociación incompatible, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias e interceptación ilegal de comunicaciones.

Manouchehri ha recalcado que “un embajador es de exclusiva confianza del Presidente. ¿Por qué Kast mantiene a Zaliasnik siendo que está investigado penalmente?".

"Mientras esto se aclara, Zaliasnik no puede representar a Chile en el mundo. Cualquier Gobierno con un mínimo de estándar institucional ya habría entendido que esto es insostenible", subrayó el diputado.

(Imagen: José Montenegro / Diario Financiero)

PURANOTICIA