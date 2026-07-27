Presidente Kast firma proyecto que incorpora nueva causal de cesación en el cargo de autoridades ante consumo de drogas

El Presidente José Antonio Kast encabezó este lunes en el Palacio de La Moneda la firma del proyecto de reforma constitucional que incorpora una nueva causal de cesación en el cargo para autoridades que registren consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas.

La iniciativa también establece la obligación de someterse a un examen de detección de drogas al asumir funciones y posteriormente de manera periódica, conforme a la forma que determine la ley.

Asimismo, dispone que los resultados de estos exámenes sean públicos y que la detección del consumo de dichas sustancias constituya una causal de cesación en el cargo, de acuerdo con las normas aplicables.

El proyecto busca fortalecer los principios de transparencia y probidad en el ejercicio de la función pública, estableciendo un estándar común para las autoridades comprendidas en la reforma constitucional.

La medida será aplicable a ministros de Estado, subsesecretarios, senadores, diputados, delegados presidenciales regionales y provinciales, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales.

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