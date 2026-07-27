Ministro Arrau destaca caída de 17% en los homicidios y advierte por amenazas contra gendarmes

Tras encabezar un comité policial junto a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), el ministro de Seguridad, Martín Arrau, entregó un nuevo balance sobre el combate a la delincuencia, destacando que los homicidios disminuyeron un 17% a nivel nacional.

En el detalle, la autoridad señaló que la mayor baja se registró en la región de Atacama, con una disminución del 76%, seguida por la región de Arica y Parinacota, donde la caída alcanzó el 43%. En tanto, la región Metropolitana registró una reducción del 17% en este tipo de delitos.

Respecto de los secuestros, Arrau informó que los casos reportados por la PDI disminuyeron un 45%, mientras que las incautaciones de droga aumentaron un 60% durante el año.

Asimismo, destacó que los ingresos irregulares al país disminuyeron un 86%, mientras que la reconducción de personas alcanzó un 73%.

En otro ámbito, el ministro se refirió a las amenazas dirigidas contra funcionarios de Gendarmería, luego de que se registraran envíos de coronas de flores como acto de intimidación.

Al respecto, sostuvo que "la respuesta del Estado tiene que ser una y muy sólida, por eso hablamos que nuestras policías tienen que tener legítima defensa de franco".

Arrau agregó que los funcionarios de Gendarmería enfrentan un alto nivel de exposición debido al trabajo que realizan con internos vinculados al crimen organizado.

"Ese es el nivel de exposición que tiene hoy día Gendarmería de Chile. Al convivir con el delito más duro día a día, con narcotraficantes, con sicarios, con delincuentes de todo tipo, y efectivamente esa exposición hace que sean amenazados, que sean coaccionados, y eso es lo que tenemos que ir evitando", enfatizó.

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