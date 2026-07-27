Senador Carter califica como "un bochorno" el aplazamiento de la megarreforma: "Dependíamos de nosotros mismos"

El senador independiente, cercano al Partido Republicano, Rodolfo Carter, criticó duramente el aplazamiento de la megarreforma, calificándolo como "un bochorno" y "un error no forzado", al sostener que el oficialismo tenía los votos necesarios para sacar adelante la iniciativa.

En entrevista con Radio Agricultura, el parlamentario aseguró que la responsabilidad del traspié no recae en la oposición, sino en la propia coordinación del sector.

“Las cosas no hay que disimularlas, la gente es lo suficientemente habilidosa como para distinguir cuando los políticos tratan de tirar la pelota fuera de la cancha. Fue claramente un bochorno, un error no forzado”, afirmó.

En esa línea, agregó que “dependíamos de nosotros mismos, no de la oposición, porque la oposición hace ya rato notificó que no está disponible en ningún acuerdo. Hay un aprendizaje que hacer porque hubo mezclas de errores”.

Carter también cuestionó la forma en que se manejó la votación, asegurando que hubo errores de coordinación.

“A un senador de la región del Biobío se le señaló que ya estábamos con todos los votos y que se podía ir, una cosa insólita, porque de verdad, la mínima precaución cuando uno está tan ajustado a una votación, con un voto arriba preferible que ‘sosobre que fafalte’, como dice la sabiduría popular", comentó.

Asimismo, sostuvo que también existieron diferencias al interior de la UDI, aunque dijo desconocer los detalles de lo ocurrido.

“Hubo un ruido dentro de la UDI que yo espero que en algún momento nos expliquen, porque yo no sé exactamente lo que pasó", señaló.

Sobre ese punto, añadió que “entiendo que el senador Sanhueza tenía alguna diferencia, pero me sorprendería mucho porque es un muy buen senador, muy responsable, muy aplicado, y no entendería que hubiese sido parte de esta desprolijidad”.

El legislador insistió en que la estrategia para reunir y asegurar los votos debe ser revisada, ya que, a su juicio, “hay un aprendizaje que hacer, porque hubo mezclas de errores”.

RECURSOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN

Durante la entrevista, Carter también abordó la decisión del senador Matías Walker de condicionar su apoyo a la megarreforma a la incorporación de un veto aditivo que asegure recursos para la reconstrucción de la región de Coquimbo y la provincia de Huasco.

Al respecto, aseguró haber presenciado una conversación entre parlamentarios de la zona y el ministro de Hacienda.

“Yo fui testigo de una conversación donde tres senadores de la cuarta región, dos que apoyan al Gobierno y uno de oposición, se acercaron a hablar con el ministro de Hacienda para pedirle un plan de reconstrucción de las zonas amagadas por los temporales”, relató.

Además, sostuvo que el ministro pidió esperar a que concluyera la emergencia antes de evaluar los daños.

“El ministro dijo ‘no me pidan que lo haga ahora, porque hay que esperar que la emergencia pase para hacer una valorización del drama’. Eso es lo serio, eso es lo responsable. Y yo fui testigo de que se dieron la mano todos con el ministro. Todos, incluido Walker”, agregó.

COMPENSACIÓN A MUNICIPIOS Y CONTRIBUCIONES

El senador también se refirió a la discusión sobre la compensación a los municipios, indicando que la propuesta aprobada respondió a una solicitud de los propios alcaldes.

“Lo que se estaba discutiendo era una proposición de los mismos alcaldes. Querían compensación al 100% y se les dio. Son el único gremio en Chile que no va a tener que apretarse el cinturón”, afirmó.

En ese contexto, añadió que “los chilenos están haciendo un esfuerzo, los municipios también tienen que hacerlo, lo que no implica que haya que desvestirlos en temas críticos como salud, en educación, en la iluminación”.

Finalmente, Carter defendió la decisión de eximir del pago de contribuciones, argumentando que responde a una convicción de principios.

“Es un tema de principios. Si queremos ser una sociedad desarrollada, no debemos tenerle temor al éxito. Si a una persona le fue bien en su vida, pagó todos sus impuestos, cumplió con su obligación, ¿por qué va a seguir pagando?, no corresponde”, concluyó.

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