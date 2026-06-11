Fiscalía Regional de Valparaíso confirma investigación penal contra embajador Gabriel Zaliasnik y La Moneda evalúa el caso

El escenario diplomático de La Moneda enfrenta sus horas más complejas. La Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó la apertura de una investigación penal dirigida al recientemente nominado embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik.

Las pesquisas se iniciaron formalmente tras una denuncia presentada por la senadora Daniella Cicardini (PS) y el diputado Daniel Manouchehri (PS). La acción legal apunta a supuestos chats con el penalista Luis Hermosilla, actualmente bajo arresto domiciliario nocturno por el denominado "Caso Audio". Los mensajes, revelados, encendieron las alarmas ante eventuales delitos de malversación, fraude al Fisco, tráfico de influencias e interceptación ilegal de comunicaciones.

El Ministerio Público emitió un comunicado oficial, donde ratifica que el caso ya tiene un equipo asignado. “La investigación se abordará con la Unidad Regional Anticorrupción, que ya se encuentra decretando las primeras diligencias”, detalló la institución de la región de Valparaíso.

En el Palacio de La Moneda, la situación se mantiene bajo estricto monitoreo. El nombramiento de Zaliasnik, impulsado por el Presidente José Antonio Kast, buscaba recomponer los lazos con Tel Aviv tras los sucesivos impasses de la administración anterior. Fuentes de Gobierno aseguran que el abogado advirtió sobre la existencia de estos chats antes de su designación, por lo que el Ejecutivo ha decidido mantener su respaldo.

RESPALDO DE CANCILLERÍA

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, blindó la permanencia del embajador designado. El secretario de Estado argumentó que el proceso diplomático está avanzado y que Zaliasnik ya cuenta con el beneplácito de Israel.

“Una investigación no modifica las decisiones que se han tomado. Nosotros somos, respecto a las cosas que se han informado, muy respetuosos de las labores del Ministerio Público”, afirmó el canciller, subrayando que se trata de una indagatoria que “se ha iniciado recién”.

Tras conocerse la decisión de la Fiscalía, el diputado Daniel Manouchehri valoró la apertura de la investigación y cuestionó la permanencia del abogado como representante diplomático de Chile.

"La Fiscalía abrió una investigación penal tras la denuncia que presentamos con la senadora Daniella Cicardini. El poderoso Gabriel Zaliasnik, embajador de Chile en Israel, será investigado por eventuales graves delitos en el Caso Hermosilla", afirmó el parlamentario.

Manouchehri añadió que "el canciller dijo que la investigación no modifica las decisiones. Un embajador es de exclusiva confianza del Presidente. ¿Por qué Kast mantiene a Zaliasnik siendo que está investigado penalmente? Mientras esto se aclara, Zaliasnik no puede representar a Chile en el mundo. Cualquier gobierno con un mínimo de estándar institucional ya habría entendido que esto es insostenible".

Por ahora, Gabriel Zaliasnik mantiene su condición de embajador de Chile en Israel, aunque el avance de las diligencias encabezadas por la Fiscalía Regional de Valparaíso y la Unidad Regional Anticorrupción podría incrementar la presión política sobre su continuidad en el cargo durante las próximas semanas.

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