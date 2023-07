Gobierno "no comparte" tuits contra Carabineros de nuevo coordinador de Ciberseguridad, pero descarta su salida

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a las críticas de la oposición que piden la salida del nuevo coordinador de Ciberseguridad del Ministerio del Interior, Daniel Álvarez Valenzuela, luego que se difundieran antiguos tuits en contra de Carabineros.

En concreto, se trata de una serie de posteos que Álvarez realizó hace algunos años a través de su cuenta personal -ahora cerrada- en la red social, donde se refirió a la institución uniformada como la "peor organización criminal de la historia".

"Carabineros de Chile, una vez más demostrando la miseria de institución en que se han convertido. Destruyendo alimentos y el sustento de familias pobres en medio de esta tremenda crisis", escribió en ese entonces.

Consultado por lo anterior, el subsecretario indicó este miércoles que "el Gobierno no comparte el contenido de los tuits, quiero ser muy tajante al respecto. No es la línea del Gobierno ni comparte su contenido, y por el contrario, rechaza ese tipo de contenido que difaman a las instituciones".

"Quiero insistir en los tuits que el Gobierno no comparte, pero son tuits del año 2020, o sea, ocurrieron hace tres años", sumó, y puntualizó que "Daniel Álvarez ha sostenido una reunión con el general director de Carabineros con el objeto de pedir disculpas".

A propósito de los emplazamientos desde la oposición que piden la renuncia del coordinador, Monsalve sostuvo que "si el señor Daniel Álvarez tomara decisiones en materia de seguridad, podría justificarse esa petición, pero no es quien toma las decisiones en materia de seguridad, las toma la ministra del Interior o el subsecretario del Interior. Él es un asesor del Ministerio del Interior".

"Me refiero particularmente a los cuestionamientos por su eventual influencia en los contenidos de los proyectos de ley. Quien sanciona los contenidos de los proyectos de ley en materia de seguridad no es el señor Daniel Álvarez, él cumple una función de asesor, lo sanciona la ministra del Interior o el subsecretario del Interior, por lo tanto, yo me hago responsable de los contenidos de los proyectos de ley que se han ingresado al Congreso", agregó.

La autoridad zanjó que "más allá de los cuestionamientos de los tuits, que ya he dicho que el Gobierno no comparte, hay un reconocimiento al trabajo profesional y técnico de Daniel Álvarez en la tramitación de los proyectos de ley".

