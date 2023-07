Oposición pide salida de nuevo coordinador de Ciberseguridad del Ministerio del Interior por antiguos tuits contra Carabineros

La oposición solicitó la salida del nuevo coordinador de Ciberseguridad del Ministerio del Interior, Daniel Álvarez Valenzuela, luego que se difundieran antiguos tuiteos contra Carabineros.

En concreto, se trata de una serie de posteos que realizó hace algunos años a través de su cuenta personal, que se encuentra cerrada, donde se refirió a la institución como la "peor organización criminal de la historia".

"Carabineros de Chile, una vez más demostrando la miseria de institución en que se han convertido. Destruyendo alimentos y el sustento de familias pobres en medio de esta tremenda crisis", tuiteó en ese entonces.

Al ser consultado respecto a esta situación, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, señaló que "frente a ese tipo de declaraciones no me voy a hacer cargo. Entiendo yo que el Ministerio del Interior va a hacer un comunicado al respecto".

"Me informaron de que existían, pero no creo que merite que me pronuncie respecto a declaraciones de otras personas y de otras autoridades y de otras instituciones", puntualizó.

En tanto desde la oposición, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton sostuvo que "debería renunciar, porque tiene un cargo donde se relaciona políticamente con el Congreso en materias de seguridad, y una persona con esas características no tiene legitimación para ejercer adecuadamente".

"Es lamentable que el Gobierno persevere en este ánimo octubrista, y continúe en el nombramiento de cargos estratégicos en seguridad a una persona que denosta a Carabineros y manifiesta un odio irracional a una institución que vela por nuestra seguridad y muy valorada por la ciudadanía", complementó.

Por su parte, diputado UDI, Henry Leal, afirmó que "una vez más el Gobierno improvisa y se equivoca designando a una persona encargada de un tema tan relevante como la ciberseguridad, quien ha manifestado públicamente que Carabineros es una institución miserable, que es la agrupación criminal más peligrosa del país".

"El lunes, en la Comisión de Seguridad, vamos a manifestar nuestra molestia con fuerza. Esta persona no puede estar a cargo de una institución tan relevante", agregó el parlamentario.

La diputada RN y miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, Camila Flores, manifestó que "acá no hay desprolijidad, al parecer para este Gobierno estar en contra de Carabineros es un requisito para ser integrante del mismo".

"Este señor Álvarez es uno de más de una larga lista de personas imprudentes, mentirosas e irresponsables, que le hicieron un daño tremendo a Carabineros", subrayó.

(Imagen: Facultad de Ciencias Sociales de la U. de Chile)

