Sebastián Sichel critica a un sector de la derecha por la polarización generada por la violencia digital

Sebastián Sichel volvió a intervenir en la escena política con una dura advertencia: mientras Evelyn Matthei denuncia una “campaña asquerosa” en redes sociales que la vincula con supuestas enfermedades mentales, el excandidato presidencial exige que Chile Vamos tome postura, y que José Antonio Kast asuma un rol activo contra este tipo de agresiones digitales.

En entrevista con La Tercera, Sichel señala que, aunque no existen pruebas directas que vinculen a Kast con la campaña denunciada por Matthei -más allá del posteo de un candidato republicano- “la responsabilidad de los líderes no sólo se mide por sus acciones, sino también por sus omisiones. Las cuentas que atacan a Matthei y que me atacaron a mí retuitean sistemáticamente contenido republicano. La pregunta no es quién lo hace, sino qué vamos a hacer para que esto pare”, afirmó.

Para el actual alcalde de Ñuñoa, la condena expresada por Kast no es suficiente. “Ser demócrata implica proteger la democracia, no sólo competir en elecciones”, enfatizó, al tiempo que criticó que se obtengan beneficios políticos de campañas de desprestigio.

El ex ministro también reflexionó sobre las elecciones que perdió frente a Gabriel Boric. “La violencia digital nos pasó la cuenta; nos mostró como un sector polarizante, y eso alejó a los votantes”, reconoció. En ese sentido, urgió a la centroderecha a tomar distancia del autoritarismo y el machismo, y evitar el silencio cómplice ante prácticas políticas dañinas.

Respecto a la suspensión de la denuncia judicial inicialmente impulsada por Matthei, tras diferencias internas en Chile Vamos y gestiones del Partido Republicano, Sichel fue enfático: “Usar el Estado de Derecho para proteger a un país es esencial. Si la violencia fuera física, nadie dudaría en querellarse; ¿por qué lo dudamos frente a la violencia digital?”.

Además, advirtió que la falta de respaldo interno podría debilitar la candidatura de Matthei: “Lo que está en juego es el valor ético de la democracia. No basta con cálculos electorales”, dijo, y comparó la situación actual con las renuncias doctrinarias de sectores como la DC y el Socialismo Democrático frente a la cultura del Frente Amplio.

Finalmente, respondió a quienes cuestionan si el conflicto digital busca reposicionar la candidatura de Matthei: “No conocen a Evelyn. Tiene coraje y ha estado dispuesta a representar a una centroderecha muerta. Esto no es estrategia, es convicción”.

