Gobierno fija fechas para entregar informes de auditoría al Estado y responde a Marcel: "No estamos quejándonos, estamos trabajando"

El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, instancia creada por el Gobierno de José Antonio Kast para ejecutar una revisión transversal del aparato público, se reunió este viernes en el Palacio de La Moneda.

La instancia fue encabezada por la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo quien informó que la revisión se hará en cinco áreas clave: "Transferencias y convenios, contrataciones públicas, grandes contratos, contratación de funcionarios públicos y gestión presupuestaria".

"Los servicios deberán remitir esta información correspondiente al 2025 y hasta el 11 de marzo del 2026 en un plazo de 17 días. Es decir, hasta el 6 de abril. Desde entonces, el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno preparará un informe con los primeros hallazgos que presentará el comité estratégico el 10 de abril", explicó.

Agregó, además, que "estamos en un gobierno de emergencia y, por tanto, estamos trabajando con sentido de urgencia, con plazos acotados y con una entrega progresiva de información con los siguientes plazos".

"Hasta el 16 de abril se deberá remitir la información correspondiente al 2024; hasta el 27 de abril la información correspondiente al 2023; hasta el 6 de mayo la correspondiente al 2022. Esta revisión aplicará para los órganos del gobierno central y, en caso de encontrar nuevos hallazgos o información, iremos derivando los organismos correspondientes", indicó.

En el punto de prensa posterior al comité, la subsecretaria fue consultada por las declaraciones del exministro de Hacienda, Mario Marcel, quien formuló que "a pesar de que teníamos una situación difícil, no nos dedicamos a quejarnos ni a culpar al gobierno anterior de la situación con la que partimos; nos dedicamos a trabajar, a gobernar".

Apuntando al objetivo de la auditoría, Castillo sostuvo que "es un proceso muy sano empezar una nueva administración haciendo una inspección total de las cuentas bancarias para poder darle información total y transparente a los chilenos de los recursos públicos".

En respuesta a Marcel, replicó que "no, no estamos quejándonos. Estamos trabajando para los chilenos para dar certezas y lo estamos haciendo en las diferentes áreas que son prioritarias para el presidente de la República".

En su primera sesión, el Comité no solo definió lineamientos, objetivos y plazos del proceso, sino que además adoptó un acuerdo adicional: instruir una revisión especial de los denominados casos Convenios y ProCultura.

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