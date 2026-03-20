"No fue una buena frase": Marcel hace mea culpa por sus dichos sobre Martínez como "mejor Dipres que hemos tenido"

El exministro de Hacienda del Gobierno de Gabriel Boric, Mario Marcel, abordó sus dichos en torno a la figura de Javiera Martínez, de quien, afirmó, era la “mejor Directora de Presupuesto que hemos tenido” desde la vuelta a la democracia.

En entrevista con radio Duna, dijo que "no fue una buena frase" y que "generó irritación, motivó que se atacara a Javiera más de lo justificado. Recordemos que a Javiera le pusieron una querella por el caso Democracia Viva, los diputados republicanos no la dejaron entrar a la Sala cuando se discutía presupuesto".

“Entonces lo que a mí me queda claro es que Javiera Martínez fue la directora de presupuestos más maltratada de la historia”, añadió.

Requerido si fue la mejor o no, respondió que "eso se verá en su momento, cuando se haga el balance".

Además, Marcel criticó a las actuales autoridades por quejarse del estado de las finanzas públicas. "Nosotros como gobierno, a pesar de que teníamos una situación difícil, no nos dedicamos a quejarnos ni a culpar al gobierno anterior de la situación con la que partíamos. Nos dedicamos a trabajar, a gobernar", dijo.

"Veníamos de un déficit muy grande, venía la PGU desfinanciada, venía toda la deuda con las generadoras eléctricas por el congelamiento de las tarifas, venía toda la deuda con los prestadores privados por el Covid-19, pero nos dedicamos a gobernar. Y lo tercero es que no teníamos previsto una reforma que bajara impuestos, ni tampoco teníamos planes de aumentar drásticamente el gasto público" agregó.

En todo caso, hizo un mea culpa por la promesa de campaña de condonar el Crédito con Aval del Estado (CAE). "Es evidente que lo que se planteó en el programa de gobierno no era viable. Era la condonación total. Y se determinó en un proyecto que fue distinto", recordó.

PURANOTICIA