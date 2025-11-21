Gobierno envía nota de protesta por declaraciones "inapropiadas y desafortunadas" del nuevo embajador de EE.UU. en Chile

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, informó que Cancillería envió una nota de protesta por las declaraciones del nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien dijo sentirse "decepcionado" por las críticas del Presidente Gabriel Boric a su par estadounidense, Donald Trump.

El diplomático aseguró que el jefe de Estado está "dañando a los chilenos" con sus comentarios y que además, "daña en los distintos tipos de negociaciones que están hoy día teniendo lugar".

Asimismo, Judd fue consultado por su opinión en torno a las elecciones del 14 de noviembre, señalando que "nosotros también tenemos una opinión de que a lo mejor va a ser un gobierno mejor que el otro para la gente de Chile. Los gobiernos que están alineados ideológicamente va a ser más fácil trabajar con ellos, pero nosotros no tenemos nada que decir ahí. Yo espero cómo ustedes deciden el gobierno que quieran tener", respondió.

Al respecto, el Canciller precisó que "la Cancillería entregó una nota de protesta por el tenor de estas declaraciones al encargado de negocios de EE.UU. Nos parece que las declaraciones del embajador son inapropiadas y desafortunadas".

Sobre a las expresiones de Judd respecto al proceso político que enfrenta Chile, van Klaveren dijo que estas "representan una intervención en asuntos internos en nuestro país, y así se lo hemos hecho ver a través de esta nota de protesta".

El ministro subrayó que "fuera de eso, se mantienen relaciones normales con Estados Unidos y esperamos avanzar en las distintas áreas en que estamos efectivamente trabajando".

