Embajador de EE.UU en Chile dice estar "decepcionado" tras críticas de Boric a Trump y recalca que esto "daña al pueblo chileno"

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, se refirió a las críticas del Presidente Gabriel Boric a su par norteamericano, Donald Trump, por su política ambiental.

La autoridad recalcó que este tipo de comentarios lo único que hacen es "dañar al pueblo chileno".

El diplomático dijo compartir las declaraciones del subsecretario de Estado de su país, Christopher Landau, quien señaló que los comentarios del jefe de Estado "demuestran lo bajo que ha caído la relación" entre Santiago y Washington.

Bajo ese contexto, Judd señaló que "sí, quedé muy decepcionado al escuchar lo que dijo el Presidente Boric, quedé decepcionado por un sinnúmero de razones".

Agregó que "siempre es decepcionante cuando un Presidente de un Estado va a criticar a otro país, en lugar de criticar a los países que tienen los peores problemas en temas ambientales".

