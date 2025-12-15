Gobierno envía nota de protesta a Colombia por dichos de presidente Petro sobre José Antonio Kast

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó que el Gobierno enviará una nota de protesta por las críticas del presidente colombiano, Gustavo Petro, al presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

El secretario de Estado fundamentó la medida en la institucionalidad democrática chilena: “En Chile tenemos una democracia que se basa, en primer lugar, por una institucionalidad fuerte y, en segundo lugar, por el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Y tenemos, yo diría, un patrimonio, un acervo colectivo que entre todos tenemos que preservar”.

“Cualquiera haya sido elegido Presidente de la República desde que recuperamos la democracia el año ‘90, la tradición indica que se felicita al ganador (…) y el traspaso de mando se realiza con el mayor nivel de exigencia, entendiendo que finalmente todos nos debemos a un compromiso con Chile, independientemente de nuestras visiones ideológicas”, relató.

“La consecuencia de esa tradición es el llamado a la comunidad internacional: Se respete lo que Chile decide en el marco de las reglas democráticas, desde cualquier parte del mundo, por parte de todas las autoridades”. El envío de la nota de protesta, indicó, busca “hacer valer el punto de vista que tiene que ver con la democracia chilena”.

Por último, Elizalde declaró que "el pueblo de Chile decide y todos tenemos que respetar ese resultado. En eso consiste la democracia. Quienes luchamos por la recuperación de la democracia lo hicimos precisamente para que siempre se respetara la voz del pueblo”.

PUBLICACIÓN DE PETRO

Las declaraciones se produjeron tras el triunfo de Kast en el balotaje, que motivó duras reacciones de Petro. El presidente colombiano respondió a un post de Javier Milei sobre el avance de la derecha en la región con frases como “Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte (…) debemos resistir con la espada de Bolívar en alto”.

Posteriormente, fue más severo al comparar a Kast con Pinochet: “El péndulo no ha vuelto”, dijo, y agregó que “el fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano (…) más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet”.

