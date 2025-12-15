Exigen a Cancillería entregar nota de protesta por dichos de Petro sobre triunfo de Kast

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, junto con el diputado Jorge Alessandri, exigieron al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, citar -con carácter de urgencia- al embajador de Colombia en Chile, Sebastián Guanumen, con el fin de entregar una nota de protesta a raíz de los polémicos dichos que realizó el Presidente Gustavo Petro tras las elecciones presidenciales en el país.

El mandatario colombiano utilizó su cuenta de X para referirse al triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial, manifestando que "por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte" y que "es el demonio contra la vida".

Más tarde, incluso, Petro aseguró que "el fascismo avanza", agregando finalmente que "triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet".

En ese sentido es que ambos parlamentarios calificaron como "inaceptables" y "absolutamente imprudentes" las declaraciones del Presidente de Colombia, argumentando que "no sólo constituyen una intromisión indebida en los asuntos internos de nuestro país, sino que además representan una grave falta de respeto hacia la decisión soberana que tomaron la inmensa mayoría de los chilenos".

Por lo mismo, Ramírez y Alessandri aseguraron que "es fundamental que nuestro país se haga respetar frente a este tipo de afirmaciones y para ello, el Gobierno -a través de la Cancillería-, no puede actuar con ambigüedad, sino que debe manifestar de forma clara la molestia por lo ocurrido".

"A pesar de que estemos acostumbrados a la manera de expresarse que tiene el Presidente de Colombia, no es motivo alguno para que nuestro país acepte este nivel de intromisión ni, menos aún, las faltas de respeto hacia la ciudadanía. La inmensa mayoría de los chilenos, en un proceso absolutamente democrático y transparente, tomaron una decisión que merece ser respetada por todos los actores, incluso a nivel internacional. Por lo tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores no puede normalizar este tipo de situaciones y lo que corresponde es citar al embajador de Colombia en Chile a La Moneda para hacerle entrega de una nota de protesta", reiteraron los diputados de la UDI, quienes agregaron que "si el Gobierno opta por guardar silencio frente a estas declaraciones, estaría contribuyendo gravemente a validar los discursos ideológicos y, además, descalificatorios".

En esa línea, los legisladores, recordaron la polémica que recientemente protagonizó el Gobierno con el nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, lo que también motivó el envío de una nota de protesta tras sus dichos sobre el Presidente Boric y el proceso electoral, los fueron calificados por el canciller como "desafortunados".

Por lo tanto, ambos parlamentarios afirmaron que "el Gobierno debe actuar con el mismo estándar en todos los casos, sin tomar en cuenta las consideraciones políticas», agregando que "la amistad o cercanía ideológica que el Presidente Boric pueda tener con Petro no debe, bajo ningún motivo, servir de excusa para relativizar este tipo de intromisión ni las faltas de respeto hacia los ciudadanos".

PURANOTICIA