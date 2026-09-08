Gobierno atribuye IPC de agosto a temporales y al alza de los precios de los combustibles por conflicto en Medio Oriente

El Gobierno sostuvo que el alto IPC de 0,6% de agosto se explica por los temporales y los 35 días de cierre del paso Los Libertadores, además de la situación en Medio Oriente.

Al respecto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, expresó que "subieron hortalizas principalmente, papas, zanahorias, lechugas, que era esperable dado los temporales que hubo".

"Subió también la carne, porque recordemos que la mitad de la carne en Chile aproximadamente es exportada, y tuvimos el Paso de Los Libertadores cerrado por 35 días", añadió.

"Esperamos que el IPC futuro vaya cediendo una vez que la situación climática y la reposición de los stocks se vaya de a poco normalizando", agregó.

También afirmó que "es una cifra que obviamente afecta los bolsillos de las familias y es un tema que siempre estamos atentos y nos preocupa".

"Esperamos que esto se vaya revirtiendo porque, como les he dicho, son factores puntuales, principalmente derivados del tema climático", recalcó.

Por su parte, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, explicó que "el IPC de un 0,6% en agosto responde a alzas en los precios de los combustibles, producto del conflicto internacional en Medio Oriente, y el frente de mal tiempo que afectó a distintas regiones del país, dentro de otros componentes",

Enfatizó que son "factores que no dependen directamente de nuestra política económica, pero que las familias sienten en su día a día".

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