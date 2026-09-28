Cámara aprueba solicitud para que el Presidente Kast explique la adhesión de Chile al «Escudo de las Américas»

Tras finalizar la interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, la Cámara de Diputados aprobó la solicitud para pedir más antecedentes al Presidente José Antonio Kast sobre la adhesión de Chile al «Escudo de las Américas».

La votación alcanzó el tercio requerido por la normativa de la corporación para prosperar, se aprobó con 66 votos a favor, 71 en contra y una abstención.

El Mandatario deberá explicar ciertos antecedentes de la iniciativa impulsada por Estados Unidos, entre ellas, la versión oficial en español y texto en inglés de la declaración conjunta sobre la defensa de la soberanía hemisférica con fecha del 23 de septiembre del presente año.

Además, se solicitan las declaraciones conjuntas de los miembros del «Escudo de las Américas» del 21 de mayo, 23 de junio y 10 de julio de 2026, con indicación respecto de cada una de la autoridad que la suscribió o autorizó en nombre de Chile y de la fecha de su firma.

Asimismo, se requirió la copia de cualquier otro instrumento suscrito por el «Estado de Chile en el Escudo de las Américas y la Coalición de las Américas contra los Cárteles» (CCC), al igual que la precisión sobre el tipo de participación del país en cada período.

Finalmente, se pidió la entrega de un informe jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores en el que se fundamente por qué los instrumentos comprometidos en la cooperación no requieren la aprobación del Congreso Nacional.

A lo anterior se suma una nómina de los órganos nacionales participantes y de los protocolos de intercambio de información e inteligencia.

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