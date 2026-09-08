IPC de agosto supera las expectativas del mercado y registra alza de 0,6%, impulsado por alimentos y transporte

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que en agosto de 2026 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0,6%, acumulando un 3,6% en lo que va del año y un 4,1% a doce meses.

El resultado se ubicó muy por encima de las expectativas del mercado, que proyectaban un alza de 0,4%, y representa una aceleración significativa respecto de la variación mensual de 0,1% registrada en julio.

Durante agosto, nueve de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC registraron incidencias positivas en la variación mensual del índice. En tanto, tres divisiones presentaron incidencias negativas y una no registró incidencia.

Entre las divisiones que anotaron aumentos en sus precios, destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas, con una variación de 1,4% y una incidencia de 0,317 puntos porcentuales (pp.), y transporte, que subió 1,6% y aportó 0,201 pp.

Las restantes divisiones que incidieron positivamente en el IPC contribuyeron, en conjunto, con 0,130 pp.

Por otra parte, entre las divisiones que registraron bajas mensuales en sus precios destacó información y comunicación, con una disminución de 0,3% y una incidencia de -0,017 pp.

MAYORES ALZAS POR PRODUCTOS

A nivel de productos, las principales alzas de precios durante agosto se registraron en transporte aéreo internacional, que aumentó 32,6%; carne de vacuno, con un alza de 3,9%; papas, que subieron 17,8%; y bencinas, con un incremento de 0,9%.

En contraste, entre las mayores bajas se ubicaron los automóviles nuevos, con una disminución de 0,8%, y los medicamentos para el aparato digestivo y metabólico, que registraron una caída de 3,8%.

PURANOTICIA