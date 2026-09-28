Biministro Alvarado destacó las respuestas del canciller en interpelación en la Cámara de Diputados

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, destacó las respuestas entregadas por el canciller Francisco Pérez Mackenna en la interpelación en la Cámara de Diputados.

El ministro de Relaciones Exteriores fue interrogado por la relación de Chile con Estados Unidos, la polémica con Argentina por la soberanía del Estrecho de Magallanes, la adhesión del país al Escudo de las Américas, entre otros temas.

Tras la instancia, Alvarado sostuvo que el Gobierno ha respondido con seriedad a las inquietudes planteadas por el Parlamento.

En cuanto a los cuestionamientos desde el oficialismo a la conducción política, el titular del Interior recalcó que las opiniones son legítimas, pero que quien dirige y define la acción del Gobierno es el Presidente de la República.

En el marco de la interpelación al ministro Pérez Mackenna, la Cámara aprobó una solicitud de antecedentes sobre la declaración conjunta respecto a la soberanía hemisférica del «Escudo de las Américas»; datos en cuanto a la sobretasa arancelaria y el estado del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Además, se pidió la entrega de copias de las notas de protestas remitidas a Argentina.

PURANOTICIA