Camioneros dan 48 horas al Gobierno para entregar una respuesta a sus demandas ante nueva alza de los combustibles

Los directorios de la Confederación Nacional de Dueños De Camiones de Chile y la Confederación del Transporte de Carga se reunieron este lunes 28 con el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, con el propósito de plantear soluciones urgentes, en los plazos más cortos posibles, que permitan enfrentar la escalada de precios del diésel.

Los gremios transportistas solicitaron a la autoridad económica definiciones sobre mecanismos que permitan traspasar los sobrecostos que implican nuevos valores, que podrían dejar este combustible ad portas de los $ 1.500 por litro.

Además, entregaron un petitorio y fijaron un plazo de 48 horas para recibir una respuesta concreta.

EXIGENCIAS

Establecer por ley un Fuel Surcharge, es decir, un mecanismo obligatorio que permita traspasar de manera automática y simétrica las alzas y bajas del diésel a los contratos de transporte. La segunda es que el Ejecutivo ingrese ese proyecto al Congreso con máxima urgencia y convoque una mesa técnica con los gremios. Restituir formalmente la aplicación del MEPCO, utilizando simultáneamente la banda de precio de referencia y el umbral de variación para el diésel. Corregir lo que los camioneros califican como una distorsión impositiva cercana a los 100 pesos por litro para determinados transportistas.

Los presidentes Juan Araya y Sergio Pérez expresaron al subsecretario Vallebona que las empresas del sector, unas 40.000, carecen de márgenes para encarar aumentos de precios. Luego del alza de este jueves 1, el escenario más posible es una sucesión de incrementos cada tres semanas, si Estados Unidos suspende las ventas de diésel al extranjero, del que Chile es uno de los mayores compradores. Cifras del Banco Central señalan que entre enero y agosto de 2026 las compras son de unos 3.900 millones de dólares.

En lo central, los gremios demandan crear un mecanismo único de traspaso de sobrecostos, no voluntario sino consagrado por ley, para hacer obligatorio y con carácter vinculante todo contrato o servicio de flete y transporte terrestre de carga en Chile. Esto, como fórmula de indexación automática, que traspase de forma inmediata y transparente las alzas y bajas del diésel al generador y dador de carga.

Asimismo, se le hizo ver a la autoridad de las finanzas públicas el impacto económico, social, e incluso político, que tendría un encadenamiento de alzas sin parangón en la historia reciente del país. La autoridad se comprometió a transmitir y exponer con la mayor rapidez las propuestas de los gremios al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

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