Gobernador Orrego y alcaldes piden al Minvu "reconsiderar" corte de financiamiento a obras en Nueva Alameda

El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, junto a los alcaldes de Maipú, Tomás Vodanovic, y de Estación Central, Felipe Muñoz, solicitaron al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) reconsiderar corte en el financiamiento para el último tramo del proyecto Nueva Alameda-Providencia.

Vodanovic calificó como lamentable la decisión de reducir los fondos para la ciclovía del eje Alameda, señalando que este tramo es crucial para mejorar la conectividad del sector poniente y saldar una deuda con miles de usuarios que utilizan la bicicleta como medio de transporte seguro y sustentable.

"La decisión de cortar el financiamiento para la construcción de una iniciativa tan importante como la ciclovía del eje Alameda es lamentable y esperamos que pueda ser reconsiderada", expuso.

"El último tramo de este proyecto es crucial y salda una deuda que existe con miles de maipucinos que utilizan la bicicleta como medio de transporte y que esperaban ver avances que mejoren la conectividad del sector poniente de la ciudad, circulando de forma segura y sustentable", añadió.



Por su parte, el alcalde Muñoz advirtió que la incertidumbre sobre el financiamiento representa una señal preocupante de inequidad territorial. Enfatizó que no se puede priorizar proyectos en sectores de mayores ingresos mientras otras comunas quedan en segundo plano, especialmente ante el contexto de alza en el costo de la vida.

"El retiro o la incertidumbre sobre el financiamiento de la ciclovía en la Alameda es una señal preocupante en términos de equidad territorial", remarcó.

"No puede ser que los proyectos avancen con mayor claridad en sectores de mayores ingresos, mientras comunas como Estación Central vuelven a quedar en segundo plano. Además, esto ocurre en un contexto donde el alza de los combustibles está impactando directamente el bolsillo de las familias, por lo que debiésemos estar fortaleciendo alternativas de movilidad más económicas y sustentables, no debilitándolas", indicó.

El jefe comunal sostuvo que "este tipo de decisiones no solo afecta a nuestra comuna, sino a la ciudad en su conjunto, porque refleja prioridades que no dialogan con la urgencia de avanzar hacia una movilidad más justa. Lo que se requiere es una mirada integral de ciudad, donde la inversión llegue también a los territorios que históricamente han tenido mayor carga urbana y menos recursos".

Finalmente, el gobernador Orrego hizo un llamado al Gobierno para que reingrese el proyecto de la tercera etapa de la ciclovía, que busca unir Estación Central con Maipú, desde calle Exposición hasta Pajaritos.

La autoridad regional subrayó que una infraestructura de alto estándar es una herramienta esencial para que trabajadores y estudiantes se desplacen de forma segura, sana y digna por la ciudad.

Argumentó que "una ciudad integral no se construye con borrones y cuenta nueva".

"Hagamos de Santiago una ciudad más humana, donde pedalear sea un derecho y no un peligro", añadió.

"Una ciclovía de alto estándar, segura y conectada, es la mejor herramienta que podemos entregarle a un trabajador o a una estudiante para que se mueva de forma gratuita, segura, sana y digna por su ciudad. Hoy más que nunca, la bicicleta es un medio de transporte y no solo un deporte o un hobby", subrayó.

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