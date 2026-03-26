Ministro Poduje pone en pausa las obras de Nueva Alameda: “No es prioridad en este escenario”

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, expuso ante la comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados la compleja situación financiera que atraviesa su cartera. Según explicó la autoridad, el ministerio enfrenta un escenario crítico con el 97% del presupuesto ya comprometido por deudas de arrastre, lo que calificó como una situación gravísima e inmanejable.

Ante este déficit, el secretario de Estado anunció ajustes que afectan a proyectos emblemáticos, destacando la suspensión del financiamiento para la tercera etapa de la ciclovía del eje Nueva Alameda-Providencia. Esta fase buscaba conectar las comunas de Lo Prado y Estación Central, uniendo Plaza Italia con Avenida Pajaritos.

Poduje argumentó que las obras de la Nueva Alameda son de alto costo y no representan una prioridad en el contexto actual. Asimismo, informó que el ministerio se encuentra disputando el precio de expropiación de los terrenos vinculados a la toma de San Antonio, en medio de una estrechez económica donde solo restan montos mínimos sin comprometer de un presupuesto total de $6.132 billones.

La decisión deja en suspenso recursos que ya habían sido aprobados por la Dirección de Presupuestos para los años 2026 y 2027, los cuales sumaban más de $8.000 millones. La reasignación de estos fondos impacta directamente en el plan de movilidad urbana que se proyectaba para la capital.

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