Gobernador Orrego afirma en sesión del Core por ProCultura que "fuimos víctimas de un delito"

El Consejo Regional (CORE) Metropolitano de Santiago realizó un plenario extraordinario para abordar el vínculo del gobernador Claudio Orrego con ProCultura y transparentar cómo se concretó el millonario convenio directo suscrito entre el gobierno regional y la fundación encabezada por el psiquiatra Alberto Larraín.

Esto, ya que filtraciones de la carpeta investigativa arrojan que el Ministerio Público indaga el rol de la autoridad en los convenios firmados, así como su aparente cercanía con el propio Larraín, informó La Tercera.

En concreto, la Fiscalía investiga la formulación, aprobación y ejecución del convenio "Transferencia Prevención del Suicidio Mediante el Fomento de la Salud Mental", mejor conocido como el proyecto "Quédate", que fue autorizado a través de una asignación directa el 26 de septiembre de 2022 por un monto de $1.683.788.000.

Tras preguntas al respecto de los consejeros regionales, el gobernador Claudio Orrego descartó que la decisión haya sido producto de una presión realizada por alguna autoridad externa al GORE. “Quiero negar enfáticamente aquello. No solamente nunca recibí una presión, ni siquiera un llamado, sino que, para quienes me conocen, jamás la hubiera aceptado”, sostuvo.

Asimismo, expresó su rechazo a lo realizado por ProCultura con los fondos, ya que, a la fecha, la fundación liderada por Larraín mantiene pendiente por rendir un monto superior a los mil millones de pesos.

“Yo coincido con aquellos que manifiestan indignación respecto de lo que claramente es una defraudación, no solamente de la confianza, sino que una apropiación indebida de los fondos que les pertenecen a todos los santiaguinos y a todas las personas de esta región, más encima con un propósito tan noble como el tema de la salud mental”, manifestó Orrego.

Tras esto, destacó que ha colaborado abiertamente con la investigación en curso y que lo seguirá haciendo hasta las “últimas consecuencias”, ya que, afirmó, el GORE también se ha visto afectado por el actuar de ProCultura.

“Fuimos víctimas de un delito y hoy se pretende establecer que somos cómplices de ese delito”, manifestó la autoridad regional. “Fuimos estafados”, insistió minutos más tarde.

Respecto de por qué se trató de manera directa con la ONG y no se realizó una licitación, el gobernador Orrego destacó que “esta modalidad de asignación directa es la que ocupó el Gobierno Regional no solamente de ProCultura y del ‘Quédate’, sino para 77 proyectos aprobados para ese año, no existiendo ninguna diferencia del tratamiento hecho al programa Quédate respecto de los otros 76, es decir, no hubo ningún trato privilegiado”.

En este sentido, sostuvo que el programa en cuestión pasó todos los procesos de admisibilidad del GORE para que se le otorgaran los fondos, incluyendo la aprobación del Consejo Regional Metropolitano y la toma de razón de Contraloría, entre otros. En este sentido, descartó una aprobación ‘exprés’ del programa, ya que, aseguró, este demoró un total de cinco meses, “dos meses más que el promedio”.

Orrego destacó que el programa se ejecutó por 11 meses y que durante ese tiempo se realizaron las rendiciones de gastos correspondientes por parte de Procultura. En este sentido, destacó que unos $600 millones fueron utilizados, por lo que “es una mentira” que se hayan perdido $1.600.000.000.

También se refirió a cuestionamientos hechos por fiscal adjunto de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Coquimbo, Ricardo Soto, quien destacó que el GORE Metropolitano no hizo observaciones luego de que ProCultura invirtiera en un fondo mutuo la totalidad de los $1.683.788.000 entregados a la fundación.

Esto, pese a que el mismo convenio en su cláusula tercera señala expresamente: “La Entidad Receptora deberá emplear los recursos transferidos exclusivamente para ejecución del programa, conforme al detalle indicado en la ficha de presentación del proyecto y la ficha IDI”.

“Respecto de las platas de ProCultura que se habrían invertido, contraviniendo norma expresa del convenio firmado por nosotros y de la normativa del Gobierno Regional, nosotros tuvimos conocimiento, al igual que ustedes, cuando se liberaron las carpetas”, manifestó.

“Nunca lo supimos y desde que lo supimos la semana pasada, le pedí a los abogados que llevan la causa de la querella contra ProCultura que ampliaran la querella por este motivo en particular”, agregó.

Según la investigación de la Fiscalía, en el marco del convenio con Procultura, Orrego habría pedido a Alberto Larraín la contratación de Gabriel Prado Acuña, de profesión psicólogo, para desempeñarse como “profesional de la División de Desarrollo Social y Humano en comisión de servicio en el Gobierno Regional Metropolitano”.

Al respecto, el gobernador metropolitano aseguró que “yo no conozco a esta persona (...), por lo que mal pude yo haber pedido que se le contratara”.

“Este programa tuvo a 43 personas contratadas y a 36 personas no remuneradas, que yo no conozco a ninguna de ellas”, aseguró.

Y agregó que “la única información que tuve, por la vía del equipo de ‘Quédate’, es que este programa, al igual que todos los demás que teníamos, tendría una persona de enlace del Gobierno Regional con la fundación en cuestión, la cual colaboraría en las diversas coordinaciones para el alcance de los objetivos y desarrollo de los componentes descritos. Entiendo que esta persona habría cumplido ese rol, pero no me consta porque esto estaba en el manejo directo del programa, al cual yo no tenía acceso”, relevó.

En la investigación de la Fiscalía, asimismo, se destaca la cercanía de Orrego con Alberto Larraín, en cuyo marco se releva que “tan solo tres meses antes de la suscripción de este convenio, el Consejo Regional aprobó el nombramiento de Alberto Larraín, cofundador de la fundación y director ejecutivo de la misma, como uno de los directores de la Corporación de Desarrollo Regional y Turismo del Gore, cargo que fue propuesto por el gobernador regional, Claudio Orrego Larraín”.

En la sesión del CORE, el gobernador metropolitano destacó que “fue el Consejo Regional de la RM, en tanto órgano colegiado, que decidió su nombramiento (en 2022). Esto confirma que, en mi calidad de gobernador solo propuse, y fue el Consejo Regional el que aprobó y nombró”, destacó Orrego.

Al respecto, indicó que el objeto de la corporación “no incide en sentido alguno en programas aprobados o ejecutados por el GORE directa o indirectamente y menos en este caso en particular, cosa que se ha especulado, en el caso del programa de prevención del suicidio 'Quédate'”.

Finalmente, insistió en que ninguna de sus campañas recibieron dineros desde ProCultura o del propio Larraín.

“No existe ningún tipo de financiamiento ni de ProCultura ni de Alberto Larraín a mi campaña electoral. Todo mi financiamiento ha sido producto de créditos públicos que contraté, dos de ellos al banco BICE y al BancoEstado. Fueron depositados en mi cuenta corriente del BancoEstado habilitada y exigida por el Servel (Servicio Electoral) y todos los gastos fueron hechos con vales vista nominativos, no en dinero en efectivo, y fueron debidamente aprobados en la rendición por el Servel”, aseveró.

