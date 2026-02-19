Gasco confirmó que camión que explotó en Renca transportaba gas licuado desde Quintero hasta planta de Maipú

Gasco GLP S.A. emitió un comunicado tras la fuerte explosión que generó un incendio de gran magnitud la mañana de este jueves en el comuna de Renca, en la región Metropolitana, dejando a cuatro fallecidos, entre ellos el chofer del camión.

Desde la empresa detallaron que el vehículo involucrado en el accidente se trataba de un camión cisterna que transportaba gas licuado desde un terminal ubicado en Quintero hacia la planta Maipú de Gasco.

Al respecto. señalaron que "por circunstancias que aún se desconocen y que se están investigando, el vehículo de Gasco GLP S.A. se volcó en la vía, generándose una ignición del combustible".

Apuntaron que "entre las personas afectadas, se encuentra el conductor del camión, trabajador de Gasco, quien lamentablemente falleció”.

Junto con ello, señalaron que equipos de la empresa concurrieron hasta el lugar de los hechos para colaborar en el control de la emergencia. Además, informaron que están recabando antecedentes del caso para aportarlos a las autoridades.

Finalmente, mencionaron que “como compañía lamentamos profundamente este accidente, en especial por las personas fallecidas y lesionadas”.

