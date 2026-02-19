Presidente Boric confirma que aumentaron a cuatro las víctimas fatales por explosión en Renca

El presidente de la República, Gabriel Boric, confirmó desde Rapa Nui que la cifra de fallecidos aumentó a cuatro por la explosión de un camión que transportaba gas licuado y que se volcó en la comuna de Renca.

“Antes de comenzar con lo que nos convoca, me gustaría referirme brevemente a un accidente grave que sucedió hoy en la mañana en Santiago, en la carretera, entre Renca y Quilicura”, dijo el mandatario nacional en un punto de prensa desde la Isla de Pascua.

El presidente añadió que “en donde, producto de un accidente automovilístico, un camión explotó y tenemos confirmadas hasta el momento la cifra de cuatro fallecidos. Enviamos las condolencias a las familias”

El accidente, ocurrido en la intersección de la Ruta 5 con General Velásquez, dejó además de los fallecidos, un saldo de al menos 10 personas lesionadas.

