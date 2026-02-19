Click acá para ir directamente al contenido
Presidente Boric confirma que aumentaron a cuatro las víctimas fatales por explosión en Renca

El mandatario antes de comenzar sus actividades en Rapa Nui lamentó el accidente que provocó una devastadora explosión en la carretera entre Renca y Quilicura y que dejó, hasta el momento 4 muertos y al menos 10 heridos.

Jueves 19 de febrero de 2026 12:25
El presidente de la República, Gabriel Boric, confirmó desde Rapa Nui que la cifra de fallecidos aumentó a cuatro por la explosión de un camión que transportaba gas licuado y que se volcó en la comuna de Renca.

“Antes de comenzar con lo que nos convoca, me gustaría referirme brevemente a un accidente grave que sucedió hoy en la mañana en Santiago, en la carretera, entre Renca y Quilicura”, dijo el mandatario nacional en un punto de prensa desde la Isla de Pascua.

El presidente añadió que “en donde, producto de un accidente automovilístico, un camión explotó y tenemos confirmadas hasta el momento la cifra de cuatro fallecidos. Enviamos las condolencias a las familias”

El accidente, ocurrido en la intersección de la Ruta 5 con General Velásquez, dejó además de los fallecidos, un saldo de al menos 10 personas lesionadas.

