Franco Parisi emplaza al Gobierno a agilizar inversiones en minería y convocar una mesa de trabajo tras caída del Imacec

El secretario general del Partido de la Gente, Franco Parisi, hizo un llamado al Presidente José Antonio Kast para que convoque urgentemente a una mesa de trabajo directa y agilice las inversiones en minería, luego de la nueva caída de 1,5% en el Imacec de julio que fue arrastrado por una baja productividad del cobre.

Así lo señaló el economista, quien enfatizó que “el principal sector que está cayendo es la gran minería del cobre”, la que registró un retroceso de 9,3%.

En ese contexto, nuevamente planteó que “el Presidente Kast está bien que vaya a hacer sus reuniones con la extrema derecha y lo que él quiera, pero es urgente –y ya lo habíamos dicho anteriormente– se requiere una mesa de trabajo para la gran minería”.

El excandidato presidencial expuso que la caída en la minería da cuenta de un importante retroceso, y señaló que “la producción minera actual equivale a la que teníamos en 2003”.

Por lo mismo, el líder del PDG afirmó que para revertir la situación “se necesita acelerar todos los procesos de inversión en el sector minero”.

“Estoy seguro que en las negociaciones que se vienen pronto de los sindicatos van a ser muy fructíferas para los trabajadores de la gran minería del cobre. Nosotros claramente los apoyamos, y estoy seguro que va a ser así, con un precio del cobre que es histórico”, sostuvo.

Sin embargo, remarcó que “el punto está en que el Gobierno tiene que preocuparse por esta cifra que solamente valida la caída en las estimaciones de esperanza económica que se han tenido últimamente”.

“Muy malas noticias para la economía. Esto no se soluciona con la megarreforma, sino que también con apurar los procesos de inversión y con una mesa de trabajo directa con la gran minería del cobre”, concluyó.

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