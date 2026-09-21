Espinoza emplaza al Gobierno tras muerte de niño de 9 años y afirma que ley que exige protección en edificios "ya debería estar promulgada"

El senador y presidente de la Comisión de Vivienda del Senado, Fidel Espinoza, lamentó la muerte de un niño dominicano de 9 años, quien falleció tras caer desde el noveno piso de un edificio en Santiago, y llamó al Gobierno a acelerar la promulgación del proyecto de ley que establece medidas de protección para prevenir este tipo de accidentes en edificios de altura.

El parlamentario recordó que el Congreso despachó antes de Fiestas Patrias una iniciativa que busca establecer mayores medidas de seguridad en edificios, incluyendo la responsabilidad de los padres de niños menores de 12 años de instalar mallas de protección adecuadas.

“Es una nueva tragedia que enluta a todo nuestro país. No importa la nacionalidad del niño, sea chileno, venezolano, dominicano, como en este caso, tenemos que proteger a todos los niños, porque Chile ha suscrito tratados internacionales en la protección de los niños. En el Parlamento nosotros cumplimos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados”, señaló.

E indicó que la ley fue aprobada en el Senado por amplia mayoría, antes de las Fiestas Patrias, ya que “el proyecto busca precisamente, generar mayor seguridad en todos los edificios de altura del país, para que los padres que tengan hijos menores de 12 tengan la responsabilidad de poner mallas de protección adecuada para justamente darle mayor seguridad a esos niños que habitan en dichos lugares. Lamentamos profundamente este accidente”.

Espinoza señaló que el Gobierno estaba al tanto de la urgencia que le dieron los senadores en la comisión de vivienda a esta iniciativa: “Yo mismo lo planteé como presidente de vivienda del Senado”, dijo.

Agregó que “queremos que esta ley se promulgue antes del 18 porque eso va a generar en la ciudadanía un sentimiento de mayor responsabilidad, sobre todo en unas Fiestas Patrias que se lutan con este hecho, con este nuevo menor que fallece y que cae de un noveno piso, cuando ya habíamos tenido la tragedia de Valentín, ya habíamos tenido hace meses atrás la tragedia de Isabella, una niñita de 2 años que cae de un 12º piso en Las Condes”.

“Ya basta Presidente, esta ley tiene que estar promulgada para que las exigencias comiencen lo más pronto posible. ¿Cuántos niños más tenemos que esperar que mueran en altura producto que no somos capaces de todo el Estado actuar articuladamente? Aquí falló una parte y no fue el Parlamento”, finalizó el senador.

PURANOTICIA