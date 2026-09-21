Presidente Kast expresa “respeto” hacia Bachelet y reitera que no apoyará otra candidatura a la ONU

El Presidente José Antonio Kast descartó apoyar a cualquier otro competidor a la Secretaría General de la ONU, luego de que Michelle Bachelet oficializara el retiro de su postulación.

Respecto a si realiza una autocrítica por las consecuencias de la negativa de La Moneda de patrocinar la candidatura de la exautoridad en marzo pasado, el Mandatario subrayó que siempre señaló que "si bien no íbamos a respaldar la candidatura de Michelle Bachelet, no íbamos a apoyar ninguna otra candidatura".

Añadió que "siempre hemos expresado el mayor respeto hacia Michelle Bachelet como persona y en su calidad de expresidenta. Y esperamos que en los próximos días y meses, podamos seguir trabajando y contando con ella".

Bajo ese contexto, indicó que "ella tiene un rol importante que jugar en todo lo que es el desarrollo y el progreso de Chile, así se lo manifesté en diciembre y también se lo manifesté en marzo, que más allá de nuestras legítimas diferencias de cómo enfrentar la nueva gobernanza de las Naciones Unidas, tenemos un norte común: el progreso de nuestra nación".

El jefe de Estado explicó que el distanciamiento de su Gobierno con la postulación de Bachelet radicó en que "teníamos una diferencia en cómo enfrentar la gobernanza de lo que son las Naciones Unidas y de los cambios que esperamos que a futuro este organismo multinacional pueda asumir para generar más paz en el mundo".

Agregó que "se creó este organismo para procurar la paz, y hoy día nos encontramos en un mundo que está más fragmentado y con más dificultades de crisis, de guerra y otras situaciones complejas, y que requiere una mirada distinta a nuestro juicio".

En esa línea, dijo que espera "poder reunirme hacia adelante con la presidenta Bachelet y encontrar juntos un camino de cómo trabajar por Chile".

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