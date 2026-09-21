Gobierno pondrá discusión inmediata al proyecto de Sala Cuna Universal: iniciativa continuará su segundo trámite en la Cámara

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, anunció que el Gobierno pondrá discusión inmediata al proyecto de Sala Cuna Universal, que comenzará a ser discutido en la Cámara de Diputados.

Tras el comité político ampliado, la autoridad informó que "hoy ingresa el proyecto de Sala Cuna a la Cámara de Diputados, lo vamos a hacer con discusión inmediata, porque saben que es un proyecto que ya lleva varios años de discusión legislativa".

"Vamos a tramitarlo en la Cámara con la mayor celeridad porque además en las próximas semanas viene la discusión del presupuesto, de mercado de capitales, la propia agenda de seguridad", añadió.

El secretario de Estado dijo que esperan "de aquí a diciembre y de enero, antes del receso parlamentario de febrero, poder tener la mayoría de todas iniciativas transformadas en ley".

El ministro señaló que "la Ley de Presupuestos debería ingresar el 30 de septiembre y a partir de ese día, son 60 días los que tiene el parlamento para despachar ese proyecto de ley".

Asimismo, mencionó que van "a tener en los próximos días y meses una agenda legislativa muy exigente, muy intensa y eso nos lleva a agilizar los tiempos, la tramitación de aquellos proyectos que el Gobierno considera de la mayor urgencia".

Respecto al proyecto de Sala Cuna Universal, detalló que será ingresado a la Cámara "en las mismas condiciones en que lo vimos en el Senado, porque ha sido un trabajo muy intenso de muchos meses del ministro del Trabajo".

En cuanto al financiamiento, manifestó que "nosotros tenemos la absoluta seguridad de que el fondo de Cesantía no se va a afectar y que van a permitir recursos que hoy terminan ahorrándose o formando parte, va a permitir que lo transformemos en atención a los niños".

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