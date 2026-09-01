Imacec vuelve a terreno negativo: la economía chilena cae 1,5% en julio tras repunte registrado durante junio

El Banco Central informó que el Imacec de julio de 2026 cayó 1,5% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada disminuyó 1,7% respecto del mes precedente y 2,1% en doce meses. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que julio de 2025.

La cifra estuvo en línea con las expectativas del mercado, que esperaba una caída de entre -0,7% y -2%, tras los índices sectoriales conocidos ayer de -5,1% en la producción industrial y de -0,2% en la actividad del comercio.

Además, el Imacec de julio fue un baldazo de agua fría para las autoridades luego del Imacec de 2,4% en junio, que puso fin a cinco meses consecutivos de cifras negativas y que llevó al Gobierno a adelantar una reactivación de la economía.

Según el BC, la caída del Imacec en julio se explicó por la minería y, en menor medida, por los servicios y la industria. En tanto, la disminución del Imacec en términos desestacionalizados fue determinada por la minería y los servicios. Estos resultados se vieron en parte incididos por condiciones climáticas que afectaron el normal funcionamiento de los establecimientos productivos.

El Imacec no minero presentó una disminución anual de 0,3%, mientras que en términos desestacionalizados cayó 0,5% respecto del mes anterior y 1,0% en doce meses.

POR ACTIVIDAD

1. Producción de bienes

La producción de bienes cayó 3,2% en términos anuales, resultado que fue determinado por el desempeño de la minería, en particular del cobre, el que se vio afectado por menores leyes del mineral, mantenciones y condiciones climáticas adversas.

Esto último también explicó la caída de la industria, que presentó una menor elaboración de combustibles y productos químicos.

Por su parte, el resto de bienes creció 3,4%, debido a un aumento en el valor agregado de la generación eléctrica, incidido por una mayor disponibilidad de agua.

En términos desestacionalizados, la producción de bienes registró una disminución de 3,4% respecto del mes precedente, explicada por la minería.

2. Comercio

La actividad comercial presentó un crecimiento de 0,7% en términos anuales. Este aumento fue explicado por el comercio minorista, lo que fue en parte compensado por menores ventas mayoristas.

En el primero destacaron las mayores ventas realizadas en almacenes de comestibles, en establecimientos especializados de vestuario y a través de plataformas de venta online.

En tanto, la caída del comercio mayorista fue incidida principalmente por menores ventas de materiales de construcción. Por su parte, el comercio automotor creció marginalmente debido a un aumento en los servicios de mantención y a una caída en las ventas de automóviles.

Las cifras desestacionalizadas mostraron una contracción de 1,4% respecto del mes anterior, explicada por el comercio mayorista, y en menor medida, por el automotor y minorista.

3. Servicios

Los servicios cayeron 0,7% en términos anuales, resultado que se explicó por el desempeño de los servicios personales, empresariales, de transporte y restaurantes y hoteles.

Los primeros se vieron afectados por menores servicios de educación debido a suspensiones de clases por condiciones climáticas.

Las cifras ajustadas por estacionalidad presentaron una disminución de 1,1% respecto del mes precedente, determinada por los servicios personales.

PURANOTICIA