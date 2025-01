Francisco Chahuán y definición de carta presidencial de RN: “Me hubiera gustado que el partido no hubiera abdicado en llevar a un candidato”

El próximo 11 de enero Renovación Nacional (RN) debería definir oficialmente su postura respecto de las presidenciales de este año y lo que es un secreto a voces es que la mayoría en el partido quiere apoyar a Evelyn Matthei en la carrera por La Moneda.

Sin embargo, ad portas de aquel consejo general del partido el senador Francisco Chahuán ha surgido como posible nombre para competirle a la exalcaldesa de Providencia en una eventual primaria, aunque aún no se tenga claro en el sector de si realmente existirá esa opción para medir fuerzas entre distintos aspirantes al máximo cargo nacional.

Lo dice el propio parlamentario por la Región de Valparaíso en una entrevista a La Tercera este sábado: “Me hubiera gustado que el partido no hubiera abdicado en llevar a un candidato”, se lamenta, aunque luego analiza las posibilidades de cara a la cita que tienen los militantes de RN el próximo sábado.

“Ese proceso va a decantar en los próximos días, tanto en los consejos regionales como en el consejo general. Acá hay que poner por delante a Chile y tiene que haber mucha generosidad”, dijo en la entrevista, insistiendo en el punto de la posibilidad de competencia: “Tiene que haber primarias que tienen que ser abiertas, ciudadanas, convocantes e inclusivas y tienen que convocar a todos los sectores de las distintas oposiciones. Tendrán que responderle al país quienes no acojan el llamado a la unidad, pero no puede pasar que la primera vuelta termine siendo la primaria de la derecha”.

Aunque reconoció la fuerza de Matthei durante los últimos meses, Chahuán cree que una forma de cuidar ese liderazgo es justamente respaldarla mediante primarias. “El sentido de realidad implica que hoy la candidata mejor perfilada es Evelyn Matthei y, por tanto, tenemos que primero cuidar ese liderazgo. No tengo la menor duda que trabajar para cuidar a ese liderazgo implica que una primaria sólo se justifica en la medida en que podamos incorporar nuevos sectores distintos a Chile Vamos en esa primaria”, manifestó.

En esa línea, mencionó haber estado en conversaciones con Ximena Rincón y Matías Walker, de Demócratas, por ejemplo. “El riesgo es que si no tenemos primaria, tengamos por el lado una primaria de la centro izquierda con la exposición que implica y por otra, primaria del Partido Social Cristiano”, advirtió.

Además, mencionó sobre esto que la apuesta debe ser “consolidar una coalición que sea capaz de gobernar Chile durante cuatro periodos presidenciales. Por eso yo he sido tan insistente en incorporar a Amarillos y Demócratas en esta coalición, y a todo el resto del sector”.

De todas maneras, el senador también dijo estar “disponible” para participar de dichas primarias, una idea que ya habían planteado extimoneles de la tienda hace algunas semanas en Puranoticia.cl, como Cristian Monckeberg y Carlos Larraín, además del senador Rafael Prohens.

“Siempre he estado disponible a contribuir a un proyecto colectivo de Chile Vamos y de RN. Siempre he estado disponible. Pero la decisión del 11 de enero es en base al sentido de realidad y cómo logramos potenciar el nombre de Evelyn Matthei. A mí me hubiera gustado ir a una primaria, en la medida en que esa participación potenciara el liderazgo de Matthei en un debate de ideas, de proyección y de despliegue en el país”, manifestó.

Finalmente, reconoció que “lo más probable es que el partido termine respaldando a Evelyn Matthei, pero a mí me hubiera gustado que el partido no hubiera abdicado en llevar a un candidato”.

