Fiscalía impide viaje de alcalde Jadue a Venezuela ante sospecha de solicitud de asilo

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, denunció que este jueves no pudo viajar fuera del país, a pesar de que no tiene ninguna medida cautelar en su contra, y acusó al fiscal que lo investiga en el caso Farmacias Populares de amenazarlo con una detención.

“Hoy me impidieron viajar fuera de Chile por tres días. No tengo ninguna medida cautelar. Fiscal me amenaza con detenerme. Esto es un atentando a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional. Ejerceré todas las acciones legales para frenar estas arbitrariedades!”, escribió Jadue en su cuenta de X.



Al respecto La Tercera entregó mayores detalles y reportó que la noche de este miércoles, cuando el jefe comunal se disponía a viajar a Venezuela, la PDI alertó a la fiscalía sobre las intenciones de Jadue. Fue ahí que la fiscal Giovanna Herrera se comunicó con la defensa del alcalde, el abogado Ramón Sepúlveda.

La advertencia fue clara. Si Jadue concretaba su salida del país, emitiría una orden de captura en su contra, presumiendo que podría solicitar asilo en ese país.

El mismo medio consignó que la fiscalía explicó el procedimiento que impidió el viaje: “El día 17 de abril, a las 22.30 horas aproximadamente, la Fiscalía Centro Norte se comunicó con el abogado del imputado Daniel Jadue, por cuanto se tomó conocimiento, que este último se aprestaba a salir del país con destino a Venezuela”.

“Debido a que dicho imputado, entre otras personas, está citado a una audiencia de formalización de investigación, para el 29 de mayo próximo, la Fiscalía, informó al abogado defensor del imputado que, dentro de sus facultades legales, se encuentra la de procurar y asegurar la realización de la audiencia indicada, por lo que era posible en este contexto solicitar judicialmente una medida cautelar personal, para cumplir con el objetivo”, continúa la explicación de la fiscalía.

“Ante ello, el abogado del imputado informó que su representado se desistió, voluntariamente, de viajar”, señala. Jadue tenía una invitación del presidente venezolano Nicolás Maduro.

El próximo 29 de mayo, Daniel Jadue será formalizado por la Fiscalía Centro Norte por los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

La indagación comenzó a realizar diligencias debido de una denuncia contra la entidad fundada por Jadue, que hizo Best Quality SPA, un proveedor de mascarillas con el que la asociación negoció durante la pandemia.

La fiscalía adelantó que solicitará la prisión preventiva para el alcalde. De hecho, en entrevista concedida a Radio Usach, el 5 de abril, el jefe comunal de Recoleta sostuvo que “a diferencia de otros casos, aquí no hay plata en las cuentas mías, no hay platas en las cuentas de ningún funcionario municipal, no hay platas incluso que estén perdidas”.

“Todas las platas se saben dónde están. Y no se está discutiendo un caso de enriquecimiento ilícito ni nada. Se está discutiendo un caso de la forma en cómo se toman decisiones y si estas habrían perjudicado el patrimonio del Estado”, concluyó en esa ocasión Jadue.

