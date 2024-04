Alcalde Jadue denuncia que no lo dejaron salir del país pese a no tener medidas cautelares: Acusa amenaza del fiscal

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, denunció que la mañana de este jueves no pudo viajar fuera del país, a pesar de que no tiene ninguna medida cautelar en su contra, y acusó al fiscal que lo investiga en el caso Farmacias Populares de amenazarlo con una detención.

“Hoy me impidieron viajar fuera de Chile por tres días. No tengo ninguna medida cautelar. Fiscal me amenaza con detenerme. Esto es un atentando a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional. Ejerceré todas las acciones legales para frenar estas arbitrariedades!”, escribió Jadue en su cuenta de X (exTwitter).

Jadue será formalizado el próximo 29 de mayo en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago. Los delitos que le imputa la Fiscalía Metropolitana Centro Norte son los de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa y delito concursal.

El alcalde es investigado por la fiscal Giovanna Herrera por ilícitos se habrían cometido en las negociaciones realizadas por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) con la empresa Best Quality SPA.

Según la indagatoria, como presidente de la Achifarp, Jadue habría solicitado a Best Quality SPA un millonario aporte en mascarillas al Partido Comunista para convertirse en proveedora de las farmacias populares.

