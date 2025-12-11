Fiscalía de Los Lagos confirma que Diego Simpertigue se encuentra en calidad de imputado por el caso "Muñeca Bielorrusa"

El suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, enfrenta un nuevo revés. Mientras la comisión revisora de la Cámara de Diputados aprobaba de manera unánime la acusación constitucional en su contra, se confirmó que el magistrado figura como imputado en el caso “Muñeca Bielorrusa”, investigación que lidera la Fiscalía de Los Lagos.

La indagatoria lo vincula a viajes en crucero realizados junto al abogado Eduardo Lagos, también imputado en la causa que se originó por presuntas irregularidades en el juicio entre el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec y Codelco.

Tras la votación, la presidenta de la comisión, Maite Orsini (FA), explicó: “Revisamos los antecedentes nuevos, sin embargo, son irrelevantes, así que ninguno de los diputados integrantes de la comisión decidió cambiar su votación ni su argumentación, por tanto, lo que ocurrió ayer se ratifica el día de hoy”.

La legisladora agregó que los documentos entregados por la defensa “la verdad es que no prueban nada, no hay ningún antecedente que permita concluir que el ministro pagó sus viajes, sus pasajes aéreos, sus cruceros (…) son irrelevantes y no dicen relación con los hechos que se están cuestionando en la acusación, entonces no puedo más que pensar que son maniobras dilatorias o distractivas”.

La acusación constitucional sostiene que Simpertigue incurrió en notable abandono de deberes al no inhabilitarse en causas donde participaban Lagos y el abogado Mario Vargas, ambos vinculados al caso "Muñeca Bielorrusa".

Cabe señalar que la Sala de la Cámara de Diputados fue citada para el lunes a las 14:00 horas, instancia en la que se votará la admisibilidad de la acusación.

