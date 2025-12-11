Mayoría en comisión revisora respalda acusación constitucional contra el suspendido ministro Diego Simpertigue

La comisión revisora de la Cámara de Diputados ratificó la acusación constitucional contra el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, manteniendo los cuatro votos a favor de Cosme Mellado (PR), Álvaro Carter (Republicano), Marco Antonio Sulantay (UDI) y Maite Orsini (FA). La diputada Mónica Arce (IND-DC) no participó.

Según informa Radio Biobío, al igual que en la jornada del miércoles, la instancia volvió a votar el libelo, esta vez tomando en cuenta documentos que no habían sido revisados previamente. El resultado, sin embargo, no cambió.

Los nuevos antecedentes buscaban acreditar el pago de un viaje en crucero junto al abogado Mario Vargas y Eduardo Lagos, imputado en la trama “Muñeca Bielorrusa”. Sin embargo, la presidenta de la comisión, Maite Orsini, desestimó esos antecedentes al detectar inconsistencias: “En el estado de cuenta se ve un pago a una empresa llamada Lan Chile, una empresa que no existe desde hace más de una década”.

Orsini calificó los documentos como “completamente irrelevantes” y señaló que espera una votación “contundente” en Sala, aunque aclaró que el calendario depende de la presidencia de la Corporación.

Desde el oficialismo también hubo críticas. El diputado socialista Daniel Manouchehri afirmó: “Lo que aquí presentó la defensa es de lo más chanta que se ha visto en este Congreso”, subrayando que los antecedentes no prueban la devolución de dinero y recordando la gravedad del caso, vinculado a presuntas coimas a una jueza.

La Sala de la Cámara será convocada el lunes a las 14:00 horas para votar la acusación. Simpértigue ya fue suspendido por dos meses por la Corte Suprema en el marco de la investigación del caso Audio.

