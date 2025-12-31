Delegado descarta riesgo químico en incendio de grandes proporciones que consume bodegas en San Bernardo

El Delegado Presidencial Provincial de Maipo, Mauricio Orrego, descartó riesgo químico por el incendio de grandes proporciones que afecta a un recinto de bodegas en la comuna de San Bernardo, región Metropolitana.

Además, informó que no hay personas lesionadas y que solo se registran voluntarios de Bomberos afectados por golpes de calor. Agregó que, por la fecha, no había trabajadores en el interior, sólo personal de administración.

La emergencia afecta a las bodegas ubicadas en calle San Esteban, en el límite de las comunas de San Bernardo y Lo Espejo.

En cuanto al material que se está quemado, el delegado señaló que se trata de maderas y plásticos y descartó la presencia de elementos químicos que signifiquen un riesgo para la salud de la población. El único problema es contar con la suficiente agua para controlar la emergencia.

Al menos 10 empresas almacenan productos en la bodega y, al parecer, también comerciantes de algunos mall chinos.

En cuanto a la subestación eléctrica amagada por el siniestro, el delegado descartó daño a sus instalaciones, aunque en la comuna de La Cisterna se reportaron más de 30.000 clientes con corte de luz, al parecer por esta situación.

