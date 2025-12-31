Defensa de Vivanco pide inhabilitar a 15 ministros de la Corte Suprema en apelación de querella de capítulos en su contra

La defensa de la exmagistrada de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, presentó una recusación contra 14 ministros del máximo tribunal y una ministra suplente de la Suprema.

El documento fue ingresado en la Corte de Apelaciones de Santiago y cuestiona que los ministros que participaron en el proceso abierto en su contra en la Comisión de Ética y en su cuaderno de remoción pretendan ahora resolver la admisibilidad y fondo de la querella penal, según consigna La Tercera.

“¿Quién decidirá sobre la admisibilidad de esa querella y eventualmente juzgará sus méritos? Increíblemente, la misma Corte Suprema, el mismo órgano colegiado que actuó como acusador y juez en la remoción, pretende ahora constituirse en tribunal de esta causa penal”, se señala.

El escrito argumenta que “los mismos ministros que ya formaron convicción en contra de la exministra, al punto de destituirla y exponerla públicamente, serían quienes evalúen si corresponde encausarla penalmente y, llegado el caso, juzgarla. Esta superposición de funciones desborda los principios elementales de justicia y sitúa el proceso en una condición institucionalmente insostenible”.

La defensa de Vivanco solicita la recusación de los ministros de la Corte Suprema Ricardo Blanco, Andrea Muñoz, Gloria Ana Chevesich, Arturo Prado, Mauricio Silva, María Repetto, Leopoldo Llanos, Adelita Ravanales, Mario Carroza, Jean Pierre Matus, María Cristina Gajardo, María Soledad Melo, Mireya López y Jessica González, y para la ministra suplente Eliana Quezada.

En el escrito, además, se afirma que en el proceso “se sembró la sospecha sobre la ministra antes de que ella pudiera siquiera conocer detalladamente de qué se le acusaba” y que “este fue el primer quiebre en las garantías de imparcialidad y legalidad, consumado en el seno mismo del órgano llamado a resguardarlas”.

Y se menciona que la exministra fue removida de su cargo “sin mediar procedimiento disciplinario previo alguno, contraviniendo la práctica judicial asentada y principios básicos de justicia”.

De acuerdo a la defensa de Vivanco, en ese acto se le negó la posibilidad real de contrarrestar las imputaciones.

Asimismo, se señala que no se le permitió acceso pleno al expediente ni a las supuestas pruebas en su contra; no hubo audiencia pública, testigos contrainterrogados ni un análisis sereno de descargos. Además, se acusa que para consumar esta decisión, el tribunal dejó de lado sus propios estándares de imparcialidad.

“Algunos ministros que participaron en la votación arrastraban vínculos o intereses en los hechos (incluso apareciendo ellos o sus familiares mencionados en los chats filtrados), pero no se abstuvieron”, se precisa.

