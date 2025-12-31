Ministra Williams descartó criterio político en conformación de directorio de NovaAndino

La ministra de Minería, Aurora Williams, se refirió al acuerdo que generó la creación de NovaAndino – sociedad que une a Codelco y SQM- para la explotación de litio en el Salar de Atacama.

En conversación con radio Infinita, la autoridad descartó que haya existido un criterio político en la designación de Máximo Pacheco, actual presidente del directorio de Codelco, también como nuevo presidente del directorio de la naciente alianza.

“La fusión entre SQM y Codelco es fundamental para la estrategia del litio que ha llevado adelante el Gobierno, lo que permitirá aumentar de manera importante la producción que se hace del salar sin extraer más salmuera, que es un tema importante, pero además con una captura importante de renta por parte del Estado a partir de 2025”, indicó Williams.

“Así que esta es una gran noticia, es un gran acuerdo. Hay recursos que ya llegan a partir de enero de 2025 al Estado de Chile", recalcó.

El nuevo directorio de NovaAndino estará presidido por Pacheco, mientras que el CEO de SQM, Ricardo Ramos, asumirá la vicepresidencia. También lo integran Josefina Montenegro, Alfredo Moreno, Hernán Uribe y Manuel Ovalle. En la gerencia general fue designado Carlo Díaz, quien anteriormente se desempeñaba como gerente general de SQM Litio.

AUTONOMÍA EN LAS DESIGNACIONES

La ministro Williams destacó la autonomía del directorio de Codelco, recordando que “está conformado por nueve personas, de las cuales tres son designadas por el Presidente de la República y las otras seis son elegidas, cuatro por Alta Dirección Pública y dos representan a los trabajadores. Por lo tanto, es un directorio diverso en donde el tema político no es el mayoritario en la toma de decisiones”.

Al referirse a NovaAndino Litio, la secretaria de Estado subrayó que, pese a las distintas circunstancias de su conformación, “nadie puede discutir las características técnicas de las seis personas que allí estaban. De las seis, tres son elegidas por SQM y tres por Codelco, por lo tanto, primero, aquí hay un aval técnico y hay una decisión de las empresas respecto de las cuales nosotros no podemos dar las explicaciones, dado que son decisiones de los directorios de cada una”.

