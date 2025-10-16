Fiscal Encina tras desafuero de diputado Lavín: "Ha sido una investigación bastante acuciosa"

Tras conocerse la resolución que desaforó al diputado Joaquín Lavín, la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, expresó su conformidad con el fallo.

“Estamos muy conformes”, declaró, para luego agregar que "creemos que ha sido una investigación bastante acuciosa”, añadió.

La persecutora detalló que el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago “acogió la solicitud de desafuero respecto a todos los delitos y todas y cada una de las imputaciones que realizó el Ministerio Público”.

Respecto al perjuicio fiscal, Encina indicó que el monto estimado alcanza los $112 millones, cifra que podría incrementarse: “El cual será ampliado de conformidad a la nueva querella del Servicio de Impuestos Internos, que aumenta el perjuicio fiscal, debido justamente a la declaración maliciosa que se hizo de renta de los años 2018-2024”.

Desde la defensa, el abogado Cristóbal Bonacic manifestó que aún se debe esperar la sentencia definitiva. “Parece ser, por información preliminar, que no fue un fallo unánime”, señaló.

“Por lo tanto, hubo ministros que tenían una opinión distinta, y por lo tanto es importante conocer para esta defensa cuál fue la opinión de la mayoría y qué opinó aquellos ministros que pueden haber disentido de eso”.

Con el desafuero firme y ejecutoriado, Lavín León quedaría inhabilitado para votar y participar en sesiones de sala y de comisiones en la Cámara de Diputados. Además, su escaño se resta del número total de parlamentarios para calcular las mayorías necesarias para la aprobación de leyes.

