Corte de Apelaciones de Santiago acoge solicitud de Fiscalía y determina el desafuero del diputado Joaquín Lavín

La Corte de Apelaciones de Santiago aprobó la solicitud de desafuero contra el diputado Joaquín Lavín, presentada por la Fiscalía Metropolitana Oriente por fraude al fisco.

De esta manera, la Fiscalía podrá formalizar al parlamentario en audiencia que deberá solicitar al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Se indaga al legislador por el desvío de fondos del Congreso para sustentar sus propias campañas políticas y la de otros actores de la UDI.

Según el Ministerio Público, el imputado rindió a la Cámara 10 facturas por cerca de $7 millones, por supuestos trabajos asociados a su cargo. Sin embargo, en realidad, los movimientos correspondían a una jugada para que Lavín pudiera pagar deudas que arrastraba con la imprenta MMG.

Dentro de la indagatoria sustanciada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, está también la declaración del propio dueño de la compañía y también querellado, Juan Silva Morales.

En su testimonio, el empresario afirmó que conoció a Lavín cuando era promotor de fiestas y le imprimía los flyers para sus eventos. Después, lo ayudó en la impresión del material para sus campañas políticas.

PURANOTICIA