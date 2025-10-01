Fiscal confirma que extremidades halladas dentro de maletas en Pudahuel son de una misma persona

Durante la tarde de este miércoles se sumaron más antecedentes tras el hallazgo de restos que corresponderían a un torso humano y extremidades en la comuna de Pudahuel, región Metropolitana.

De acuerdo con la versión del fiscal adjunto preferente ECOH, Milibor Bugueño González, “estamos investigando un delito de homicidio, en donde habría una persona de sexo masculino, tes morena, de aproximadamente unos 40 años de edad, que junto con el médico criminalista se está trabajando para determinar la causa de muerte”.

“Justamente, hasta el momento, lo que se ha verificado y lo que se ha estado trabajando junto a los peritos, son las distintas extremidades y partes del cuerpo de esta misma persona que se encontraría”, agregó el persecutor.

Consultado por las heridas que se acreditaron en las partes del cuerpo halladas, el persecutor explicó que “la mayoría de las heridas que se están viendo hasta el momento, efectivamente, son postmortem, sin embargo, para determinar la causa de muerte es materia de la investigación y deberá ser corroborada cuando se haga la autopsia en el Servicio Médico Legal”.

Respecto a la data de muerte, Bugueño indicó que, por las primeras pericias, no correspondería a una muerte antigua. “El cuerpo se encontró hoy, pero probablemente pudo haber sido dejado hoy también en el lugar”.

El subprefecto de la PDI, Ricardo Castillo, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, explicó que, por el momento, el cuerpo no ha sido identificado y el personal se encuentra realizando todas las pericias propias de una investigación que recién comienza. Nuestro equipo está realizando la búsqueda de cámaras de seguridad, a fin de determinar las circunstancias en que fueron dejadas estas maletas en el sitio de suceso”.

El hallazgo de las maletas lo realizó una persona que transitaba en el sector de El Noviciado, específicamente en el Camino Luis Cruz Martínez, a la altura de la parcela 13, a un costado de un canal de regadío.

La investigación quedó a cargo del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, que acudió al sitio del suceso para encabezar las diligencias, y la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI).

