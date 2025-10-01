Investigan hallazgo de restos que corresponderían a un torso humano al interior de una maleta en Pudahuel

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) se encuentra investigando el hallazgo de restos que corresponderían a un torso humano al interior de una maleta en la comuna de Pudahuel, región Metropolitana.

El hecho ocurrió en Camino Luis Cruz Martínez, parcela 13, donde una persona del sector dio aviso a Carabineros tras encontrar dos maletas en el lugar.

La investigación quedó a cargo del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, que acudió al sitio del suceso para encabezar las primeras diligencias.

El objetivo principal es esclarecer la identidad de la persona y las circunstancias de su muerte, para lo cual se instruyó el trabajo de la Policía de Investigaciones (PDI). No se descarta que puedan encontrarse más restos humanos en el sector.

